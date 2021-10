Real Betis-Bayer Leverkusen: Cita clave por el liderato y la clasificación (Previa y posibles onces)

El Real Betis y el Bayer Leverkusen alemán juegan este jueves en el Benito Villamarín una cita clave por el liderato del Grupo G de la Europa League, al estar ambos empatados a seis puntos con dos partidos jugados, y por la clasificación para los octavos de final de la segunda competición continental, que sólo será directa para el líder definitivo, jugando el segundo un play off adicional contra un tercero que caiga de Champions.

Llegan los germanos heridos a Heliópolis tras su lacerante derrota ante el Bayern de Múnich (1-5) y con la muy sensible baja del centrocampista chileno Charles Aránguiz por una lesión muscular, y el Betis lo hace henchido de moral tras su victoria ante el Alavés (0-1) y la sensación paulatina de fortaleza que les ha insuflado el técnico chileno Manuel Pellegrini. Para un choque que se antoja decisivo para las aspiraciones verdiblancas de pasar a las rondas clasificatorias, aunque aún quedarían tres partidos por disputar, el entrenador de Santiago tirará de manual fiel a su idea de equipo y de implicar a toda su plantilla en las tres competiciones en las que está inmersa en esta temporada.

Hará cambios el 'Ingeniero' como suele en su once, aunque no en su idea de consolidar el engranaje defensivo como base para la creatividad y la calidad de los suyos de mediocampo hacia adelante, con el eje innegociable en el chileno del mediocentro defensivo con dos jugadores y los enganches en la mediapunta en las figuras del internacional francés Nabil Fekir y Sergio Canales. No parece que vaya a dar descanso al francés por su decisiva aportación a la eficacia bética ante el gol, más en forma de espacios creados y asistencias dadas, ni que el cántabro descanse en un duelo que, sin ser definitivo, sí podría dejar mucho decidido para el paso a las eliminatorias.

Respecto al duelo ante el Alavés y ante el doble compromiso liguero frente a Rayo Vallecano y Valencia, el chileno introducirá su habitual política de rotaciones en casi todas las líneas, y, en ella, una de las claves podría estar en el retorno del ancla argentina Guido Rodríguez a su 'jefatura' en el mediocentro de cierre bético. Junto a él, podría estar el cada vez más decisivo William Carvalho, mientras que acompañando a Canales y Fekir hay una amplia panoplia de jugadores entre los que Pellegrini sacará a quienes acompañen al delantero centro, posición ésta en la que parten con más posibilidades Borja Iglesias, autor del gol de la victoria ante el Alavés, en detrimento del brasileño Willian José da Silva, titular frente al conjunto vasco.

Podrían volver al once el portero chileno Claudio Bravo (aunque, si sigue dando cuatro partidos a cada portero, aún tiene 'chance' Rui Silva) y el central argentino Germán Pezzella y, entre las opciones para los puestos de arriba, sí podría contar con sus primeros minutos en esta temporada el centrocampista mexicano Diego Lainez, aún inédito tras la lesión con su selección en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de las claves de este partido será que los del Pellegrini estarán apoyados por el aforo completo del Benito Villamarín, una baza más para el chileno para afianzar las opciones béticas en la competición europea.

Herido por la goleada encajada ante el Bayern Múnich (1-5), en la que se pusieron de presente las debilidades defensivas del equipo dirigido por Gerardo Seone, tratará de revertir la situación el cuadro germano, que hasta ese momento estaba desplegando una buena temporada. Sin embargo, ya en otras ocasiones el ímpetu ofensivo del equipo, con el checo Patrick Schick como uno de los mejores delanteros de la Bundesliga, y Florian Wirtz como una de las grandes promesas, terminaba sin dar frutos por problemas atrás. Ante todo, el retorno tras perder el balón es un problema del Bayer Leverkusen. Ante el Bayern el centro del campo pareció por momentos una autopista libre para el contrario. La ausencia del centrocampista chileno Charles Aránguiz, por una lesión muscular, puede agravar los problemas del equipo de las aspirinas ya que se trata de un jugador clave para la estabilidad en la medular.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Real Betis: Rui Silva o Bravo; Bellerín, Pezzella, Edgar, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Rodri o Aitor Ruibal, Fekir, Canales o Juanmi; y Borja Iglesias.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapié, Bakker; Amiri o Exequiel Palacios, Demirbay; Diaby, Wirtz, Paulinho; y Schick.

Árbitro: Bartosz Frankowski (polaco).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario y TV: 18:45 h (M+Liga de Campeones).