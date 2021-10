El Rayo deja 'secuelas': Pellegrini, obligado a cambiar su defensa

El memorable triunfo del Real Betis ante el Rayo dejó varios datos a tener en cuenta. Algunos que ya se sabían, como que las rotaciones de Pellegrini tienen a todos enchufados y el equipo apenas está notando el tener que jugar dos partidos por semana. Sin embargo, hay algunos futbolistas que no 'rotan'. Ferkir lleva sin hacerlo toda la temporada, Guido lo ha hecho a cuentagotas y, en los últimos encuentros, Edgar lo ha jugado todo.

El ahora central catalán entró en el once por obligación debido a las bajas y no ha salido ni con la recuperación de Bartra ni ayer ya con todos los centrales disponibles. En el último mes y medio sólo no fue titular en el duelo ante el Ferencvaros, a finales de septiembre, en el que jugaron Bartra y Pezzella. Y sí lo ha sido en los otros siete encuentros disputados, seis de Liga y el del Bayer de Europa League.

Ante el Rayo, con Víctor Ruiz ya en el plantel, se esperaba un cambio en esa posición, pero Pellegrini siguió dando a Edgar el mando de la zaga, donde incluso ha alternado posiciones y ha jugado a veces de central diestro y otras en la izquierda.

Esta continuidad y exposición también le han hecho más sensible a las tarjetas y tras ver tres cartulinas amarillas en las tres últimas jornadas se verá obligado a 'descansar' entre semana ante el Valencia y cumplir ciclo.

Pellegrini tendrá que decidir entre los otros tres centrales para jugar ante los ches. Y podría variar completamente la defensa con Víctor Ruiz y Pezzella, pero también con Miranda y Montoya en los laterales. Después del duelo del miércoles llega el Atlético. Todos son partidos duros y necesita a sus jugadores al cien por cien.