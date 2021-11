Lainez tiene su objetivo puesto en Qatar

Apenas lleva esta temporada 64 minutos, pero Diego Lainez se ha hecho notar. Jugó la segunda parte ante el Bayer Leverkusen y revolucionó el equipo; y contó con los veinte últimos minutos ante el Rayo, en los que tuvo que sacrificarse, pues después del penalti transformado por Willian José, el Betis tuvo que defender el resultado (3-2) durante ese tramo final.

El futbolista mexicano, que ya va a cumplir tres años en la entidad, sigue confiado en triunfar en el Betis y en Europa y no duda en dejarlo claro cada vez que tiene oportunidad. Desde que llegó al club verdiblanco ha recibido muchas críticas, procedentes de su país, por su falta de minutos, pero Lainez tiene claro lo que está aprendiendo y que la dura competencia le hace mejor. "Todos los que estamos acá, estamos luchando por un lugar. Te tienes que adaptar a ciertas cosas, la liga mexicana es muy buena y hay mucha calidad, pero se juega a diferente ritmo, acá tienes que llegar antes al balón, controlarlo más rápido en un espacio más pequeño. Y es también lo bonito que tiene esta liga", asegura el extremo bético en una entrevista con 'Jorge Ramos y Su Banda', donde narraba cómo han sido estos últimos meses, en los que la lesión producida en los Juegos Olímpicos de Tokio le impidió empezar la temporada con el Betis.

"Antes de reaparecer me estuve preparando y probando. Sigo trabajando para estar a punto y estoy a disposición para lo que me pida el mister. Estoy adaptado, me falta ritmo de competición, pero eso se alcanza conforme me den minutos de juego, que me debo ir ganando", afirmó el jugador bético, que contó una vez en México la ayuda que para él le ha supuesto Andrés Guardado y el apoyo que siempre ha encontrado desde que llegó al Betis. "Al venir de una liga diferente hay un proceso de adaptación y más competencia. Me han recibido muy bien en el Betis, jugadores, doctores, cuerpo técnico, utileros, todos me han dado su apoyo, y la afición me ha dado su cariño, es algo que valoro mucho", admite.

Pero no sólo tiene en el horizonte triunfar en el Betis a medio plazo sino un objetivo aún mayor a un año vista: Qatar 2022. "La verdad me gustaría ir y trabajo para ello. Yo creo que todas las personas que tienen la oportunidad de defender el escudo de su país es lo que sueñan. Es un sueño, la verdad", aseguraba el jugador del Betis, que podría volver a tener minutos este jueves en Leverkusen.