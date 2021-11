Bartra, muy duro: "No dábamos dos pases seguidos"

Marca Bartra fue de los que más sufrieron las ofensivas continuas alemanas y, aunque salvó un gol y fue el más entonado atrás, no pudo evitar la goleada. El central catalán asumía la inferioridad y miraba hacie el Betis.

"Veníamos de donde veníamos, sabíamos que teníamos que dar un paso adelante y hemos seguido con la misma dinamica del partido anterior. Y en Europa eso lo pagas. En la primera parte no dábamos dos pases seguidos, teníamos perdidas que llevaban a contras del rival. Algunas las hemos podido solventar, pero cuando siguen y siguen y llegan tantas ocasiones, al final marcan", se lamentaba Marc Bartra.

El central del Betis lamentaba el mal partido de su equipo, pero no quería "quitarle méritos" al juego del Bayer Leverkusen. "Es uno de los grandes de Europa y no hemos estado a la altura", indicaba.

Y pensaba ya en el próximo aprtido. "Esto es la elite, se vive del partido que viene, del que toca y toca el derbi. A hora hay que mejorar lo que se pueda mejorar y a ver si podemos dar un paso adelante ante el Sevilla", aseguraba Bartra que questaba.



Héctor Bellerín: "Está dentro de nosotros volver a hacerlo bien"

El también catalán Héctor Bellerín también hacía autocrítica por el partido que había hecho el Betis, que se añade a la goleada encajada el pasado domingo ante el Atlético.

"Son cosas que pasa. Venimos de dos partidos en los que el equipo no se ha encontrado a sí mismo. No nos podemos parar a pensar en nada, hay que seguir con la motivación que veníamos y tratar de seguir haciendolo bien", aseguraba el ex del Arsenal, que trataba de mirar adelante: "Son dos partidos donde no te sientes cómodo. Está dentro de nosotros volver a hacerlo bien. Al final, lo bueno del futbol es que cada tres días hay un partido".