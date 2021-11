Chile se entromete en la continuidad de Pellegrini: "Es una tarea que tengo pendiente"

"Con Pellegrini vemos que está contento y la idea es poder hablar antes del final de la temporada". La intención de Ángel Haro y el deseo de todo el beticismo es atar al técnico chileno por muchos años en el Real Betis. Así lo manifestaba hoy en Radio Sevilla y así lo ha dejado claro en alguna ocasión anterior.

El trabajo del entrenador chileno ha cambiado la cara de un Betis que, con un plantel similar, apenas pasaba de estar en mitad de tabla hace dos años y lleva, como recordaba ayer el propio Pellegrini, once meses rindiendo a un nivel espectacular, entre los cinco mejores de LaLiga.

El preparador suramericano acaba contrato con el Real Betis en junio de 2023, por lo que aún le queda año y medio de contrato. Y la intención es que siga unas campañas más.

Pero a sus 68 años de edad se le presenta como alternativa un reto al que siempre ha 'renunciado', pero que es el sueño de todo entrenador: el de dirigir a la selección de su país. Preguntado hace pocas fechas por ello, ya dijo que lo veía difícil con los actuales dirigentes y que su objetivo no era entrenar a La Roja con la presión de tener que clasificarla para un Mundial o ganar un título, sino ayudar en la consolidación del fútbol en Chile. Ahora, en una entrevista con 24 Horas, reconocía que ése es un objetivo que tiene en mente. "Me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia adquirida fuera para que el fútbol se desarrollara y, personalmente dentro de mi carrera, dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro. ¿Si es una tarea pendiente? Absolutamente", indicaba el entrenador del Real Betis.

El actual seleccionador chileno, Martín Lasarte, tiene contrato hasta el final de 2022, cuando acaba el Mundial de Qatar, para el que Chile no está clasificada. A partir de ahí se le abriría la puerta al sueño de Pellegrini. Pero antes tienen que pasar muchas otras cosas. "Tendría que ver con qué persona me siento a conversar. No voy a ver si Chile clasifica o no al Mundial, el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso", indica el técnico bético.

Lo que sí dejó claro es que, aunque viva en España, está muy atento a todo lo que sucede en su país y anhela el pase de La Roja a Qatar 2022. "Tenemos que jugar todavía con Brasil, Argentina y Uruguay, que son tres rivales importantes (...) Pero Argentina y Brasil ya están clasificados y queda Uruguay en casa, así que creo que hay muchísimas posibilidades de clasificar", afirmó Pellegrini.

La continuidad por muchos años de Pellegrini en el Betis tendrá que lidiar con ese 'peligro', que se vería más cercano con el arranque de las eliminatorias para el Mundial de 2026, algo que sucedería a finales de 2024 previsiblemente.