Juanmi ya tiene hasta una peña... que causa furor

El eclosión goleadora de Juanmi en estos tres primeros meses de competición no se la esperaba ni el más optimista de los aficionados del Real Betis. Tras dos años sufriendo las lesiones y año y medio casi parado por culpa de ellas, el delantero de Coín ha resurgido para ofrecer la mejor versión de su carrera deportiva.



Ocho goles en LaLiga y dos más en la Europa League no sólo le sitúan como el méximo realizador del Betis sino también como el tercer jugador más anotador del campeonato liguero y el español que más goles lleva a estas alturas de temporada.



A todo esto hay que añadir la importancia de sus goles, pues todos han dado puntos al Betis y los tres de ayer, sin ir más lejos, permitieron al equipo verdiblanco remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba.



Ya antes incluso de este 'despertar' goleador, Juanmi era un futbolista muy querido por la afición verdiblanca y ahora que ha explotado, el Villamarín se vuelca con él. El 'Oh, Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel' se ha convertido en uno de los cánticos preferidos por los béticos y parece darle suerte, porque los goles se le caen de los pies, como vulgarmente se dice.



Ese cariño ya tiene su reflejo en una peña. Un grupo de seis amigos, socios del Real Betis, la fundaban oficialmente en Triana bajo el nombre de 'Oh Juan Miguel' el pasado 22 de noviembre. Y aunque aún no tiene sede física, pero sólo en 7 días ya ha alcanzado los 2.500 seguidores y 'amenaza' con convertirse en una de las más populares. Sin duda, con este referente, no tardarán en encontrar acomodo.

????2000 followers en la primera semana de vida De la Peña, una auténtica locura!!! Mañana trataremos de traer algunas novedades! Millones de gracias! #OhJuanMiguel pic.twitter.com/0CtGQHULAv — Peña Bética 'Oh Juan Miguel' (@PBohJuanMiguel) November 28, 2021