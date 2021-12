El madridismo confeso del exbético Boudebouz: "A Messi, Neymar... lo que quiero es hacerles daño"

Ryad Boudebouz tuvo un paso fugaz por el Betis, donde no pudo ofrecer lo que se esperaba de él y del que se marchó después de jugar de verdiblanco temporada y media -los otros seis meses los pasó en el Celta- y de disputar 44 partidos, con tres goles y tres asistencias como legado.

El mago de Colmar, no obstante, dejó muestras de su clase con algunas jugadas que enamoraron al beticismo, que lo tenía como uno de sus jugadores preferidos.

En su paso por el Betis sí pudo dejar claro que seguía de cerca el fútbol español y que, por su estilo de juego, era su campeonato preferido. Lo que no había dejado traslucir era que sentía los colores de uno de los clubes de LaLiga: el Real Madrid.

El pasado domingo se enfrentó al que puede ser la próxima estrella blanca, Mbappé, y también a Messi y Neymar. Su equipo, el Saint-Etienne cayó 1-3 en el duelo que Neymar se lesionó de gravedad minutos después de que el propio Boudebouz se retirase también por lesión del terreno de juego.

Antes, le preguntaron si veía jugar al tridente de moda del fútbol francés y Boudebouz fue claro: " Yo no soy fan del PSG. Mi equipo es el Real Madrid". El ex del Real Betis no les tiene ningún 'respeto' a esos tres grandes jugadores de los que este año presume el conjunto parisino. "Cuando eres futbolista, sueñas con jugar contra Messi, Neymar y Mbappé para saber a qué nivel estás. Ya tuve la oportunidad de jugar contra Messi, en España, y contra Neymar y Mbappé en la final de la Copa de Francia. Nunca en la vida pierdo el tiempo viéndolos. Lo que quiero es hacerles daño en el partido", afirmaba el internacional argelino, que luego sufriría las tres asistencias del argentino.