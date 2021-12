Así está la situación de Diego Lainez en el Real Betis

No está siendo la mejor temporada para Diego Lainez en el Real Betis Balompié. Después de un final de campaña pasada donde fue clave para la resurrección y la escalada del equipo bético hasta la clasificación a la UEFA Europa League, el talentoso atacante se ha visto lastrado en esta por una inoportuna lesión que, unida a la gran trayectoria del conjunto entrenado por Manuel Pellegrini, le está imposibilitando entrar en la rotación que tiene el chileno y, por ende, tener minutos importantes de juego que le permitan desarrollarse como futbolista.

Un alto coste ha tenido ese contratiempo físico, un esguince de segundo grado en el tobillo, que se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ganó la medalla de bronce con su México, para Lainez, puesto que no pudo hacer la pretemporada con sus compañeros este verano ni estar disponible en los primeros meses de competición oficial.

Por ello, su protagonismo se ha visto reducido en demasía en la escuadra de las Trece Barras lo que ha producido que varios equipos pregunten en el Benito Villamarín por las condiciones económicas para obtener al talentoso atacante.

En los últimos días, informaciones desde su país natal, México, apuntaban que Elche CF, RCD Mallorca y RCD Espanyol estaban muy interesados en conseguir a Diego Lainez, más con su pasaporte español que le otorga plaza de comunitario pero siempre como cedido. Aun así en el Real Betis Balompié son reacios ha desprenderse de una de sus posibles estrellas de futuro.

Según ESPN, que ha contactado con fuentes de total solvencia, hay varios equipos que han mostrado interés en conseguir a Lainez, pero "el Betis no lo quiere prestar", aseguran al ente norteamericano. Estas palabras se unen a la charla que mantuvo ayer Antonio Cordón, director general deportivo verdiblanco, con el propio futbolista antes del entrenamiento en la que parecieron aclarar definitivamente el futuro del azteca.

Diego Lainez llegó en enero de 2019 a Heliópolis procedente de América a cambio de 14 millones de euros, desde entonces se le ha tratado con mimo, sabiendo de su potencial, y durante el curso pasado creció hasta hacerse importante bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, pero este año ha vuelto a caer en el ostracismo, ya que Lainez ha jugado solamente siete partidos -tres de UEFA Europa League, dos de LaLiga y dos de Copa del Rey- para un total de 272 minutos con dos goles anotados, ambos en la Copa.