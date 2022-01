Morcillo se ofrece para ganar "al Betis"

Jon Morcillo, nuevo jugador del Real Valladolid hasta final de temporada al haber recalado en el club blanquivioleta cedido por el Athletic Club, ha explicado que su objetivo, al llegar al este equipo es contar con más protagonismo, para lo cual ofrece "verticalidad, llegada y disparo". El jugador, uno de los 'verdugos' del Real Betis hace dos semanas en San Mamés, podría vérselas el miércoles ante el último equipo al que se enfrentó.

Desde la llegada de Marcelino al Athletic Club, el extremo de Amoerbieta contó con muchos minutos de juego entre Copa y final de Liga, y también ha tenido relevancia en pretemporada, pero cuando comenzó esta campaña, "por la llegada de otros futbolistas o la forma de jugar", ha dejado de contar con él.

"Puede que el protagonismo de Muniain haya hecho que deje de contar conmigo y está claro que no he tenido los minutos que creía que iba a tener, de ahí que quisiera buscar esa opción en el Real Valladolid, ya que desde el principio se me ha transmitido mucha confianza", ha desvelado.

Ha reconocido que en la operación de la cesión al equipo vallisoletano "ha ido todo seguido" para que se ejecutara cuanto antes, ya que "todo estaba avanzado de antes", una vez habló con su anterior entrenador, al que dejó claro que quería "disfrutar, jugar y tener la oportunidad de pelear por minutos".

"En el Athletic estaba bastante tapado por otros jugadores y necesitaba tener más protagonismo. Ayer ya pude ver al Real Valladolid ante el Leganés, y este lunes he entrenado con el grupo. Será el míster el que decida si estoy o no disponible para poder jugar el miércoles ante el Betis", ha precisado.

Según ha advertido, ha tenido "otras ofertas" para salir de la entidad bilbaína, pero el Real Valladolid le ofreció "mucha confianza", a lo que se añadió "el gran club que es y lo bien que hablan de él otros compañeros", y ahora su meta es "sumar, aportar y hacerlo lo mejor posible para cumplir los objetivos".

En su opinión, podrá aportar a su nuevo equipo su forma de jugar: "El Real Valladolid es un equipo que juega hacia delante, que ataca mucho por banda, y yo puedo dar verticalidad, disparo y llegada, adaptándome a cualquiera de las bandas y a lo que necesite de mí el entrenador".

Por su parte, el director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha comentado que Morcillo es "un jugador con características diferentes" a los que ya estaban, y ha aclarado que era la posición prioritaria para ser reforzada "por la lesión de Hugo Vallejo y de Pablo Hervías".

"Morcillo tiene buen golpeo de balón, envío lateral, aporta rápidas transiciones y quiere seguir creciendo de la mano con el equipo", ha analizado Fran Sánchez, al tiempo que ha aclarado que el nuevo extremo izquierdo tendrá su ficha "cuando se decida qué jugador puede salir, lo cual dependerá de lesiones y bajas por covid".