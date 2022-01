El partido más difícil de Rui Silva, sus palabras y el cariño de propios y ajenos

"Sólo desearía que todo esto fuera una pesadilla y que todavía no me hubiera despertado. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Tu alegría y tu buena disposición contagiaron a todos los que te rodean. Tu humildad y sencillez caracterizan al increíble ser humano que fuiste y siempre estarás en el corazón de quienes te aman. Ahora, estés donde estés, que me sigas guiando y me des la fuerza necesaria para lograr mis metas y prometo estar orgulloso de todos mis logros. Mientras esté aquí, siempre lucharé por ti y por nuestra familia hasta el límite de mis fuerzas. Espero algún día aprender a vivir con tu ausencia. Te amo, papá". Con estas emotivas palabras se despedía Rui Silva de su progenitor, fallecido apenas 72 horas antes del Betis-Celta, que quiso jugar.

El programa de #Vamos (Movistar Plus) 'El Día Después' recogía las imágenes de los duros momentos por los que atravesó el cancerbero portugués, que se perdió algunas sesiones de trabajo a las órdenes de Manuel Pellegrini, lógicamente con permiso del club para asistir al sepelio de su padre, que murió repentinamente y bastante joven, pero que no quiso ausentarse del primer encuentro del año, una muestra de fortaleza y compromiso que quisieron agradecerle todos los que sienten en verdiblanco y los que no. De esta forma, el vídeo muestra los diferentes gestos de cariño de la afición y sus compañeros, que saltaron el domingo al terreno del juego con una camiseta negra en apoyo del ex del Granada, en la cual se podía leer 'Descansa en paz, papá'.

Álex Moreno o Bartra, por ejemplo, arroparon a Rui Silva durante el minuto de silencio en los prolegómenos del duelo contra los vigueses, mientras que impactó ver cómo el bigoleador Iago Aspas, a modo de medio disculpa, se acercó al cancerbero tras hacer el 0-1 de penalti y le abrazó para darle sus condolencias. Una prueba inequívoca de la clase que destila el delantero de Moaña. Sin duda, y no por la derrota únicamente, fue el peor partido posible para el de Maia, que no quiso dejar tirados a sus compañeros, habida cuenta de que el meta Claudio Bravo está fuera de juego (a falta de confirmación oficial, por Covid), si bien es cierto que estaban convocados por si acaso Joel Robles, tercer portero y últimamente titular en la Copa del Rey, y Dani Rebollo, que alterna el filial con el primer equipo.