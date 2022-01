Valladolid-Real Betis: Los terceros de Primera y Segunda, a seguir vivos en la Copa (Previa y posibles onces)

El Real Valladolid y el Real Betis dirimen este miércoles un duelo en el Nuevo Zorrilla entre los dos terceros clasificados de Segunda y Primera división, respectivamente, para seguir vivos en la Copa del Rey, con los pucelanos dispuestos a reafirmar su gran momento y los béticos, a resarcirse de sus dos últimos derrotas ligueras.

El cuadro albivioleta afronta la cita con bajas, pero "sin especular" y con la duda de si la nueva incorporación del equipo, Jon Morcillo, entrará en la convocatoria, ya que dependerá de las salidas de jugadores. El técnico burgalés José Rojo 'Pacheta', ante la baja de Luis Pérez (por coronavirus) y Janko en el lateral derecho, daría entrada al jugador del filial Iván Fresneda, a Diogo Queirós o a Anuar, tal y como ha indicado en rueda de prensa, aunque también "existen otras alternativas", ya que cuenta "con una plantilla compensada".

También podría contar con minutos Víctor Narro, otro efectivo del filial, "puesto que ambos están preparados para competir", ya que "la alineación no está decidida", pero sí ha avanzado que "habrá cambios con respecto a la Liga, pero también habrá gente que repita, al contar con tanta ausencia" y con la incertidumbre de las posibles salidas. Y es que, en opinión de Pacheta, aunque hay jugadores que ya se han reincorporado al equipo, no están al cien por cien para saltar al campo, como son los casos de Rubén Alcaraz, Kike Pérez o Kiko Olivas, que acaban de superar la Covid.

Anuar es uno de los jugadores que ha pedido salir del equipo en el mercado invernal y, de hecho, su salida es la que daría ficha a Morcillo, pero analizarán qué es lo mejor para el Valladolid en esta situación, lo que podría hacer que Anuar tuviera protagonismo en este compromiso copero. Lo que tiene claro es que la Copa es "un premio" para todos, sobre todo, "para los que han hecho posible llegar hasta aquí en la competición", con los que seguirá contando, si bien en este caso ha de tener en cuenta que el sábado vuelve a tener compromiso liguero ante el Burgos.

Es consciente de que llega al José Zorrilla "un rival de Primera que, además, ocupa el tercer lugar de la tabla, que tiene muchas alternativas, buen juego (elástico, rápido), que cuenta con confianza y con grandes jugadores, pero el objetivo es ser capaces de mantener la línea de trabajo, independientemente del rival que esté enfrente".

Por su parte, el Real Betis, tras los varapalos sufridos en el final de 2021 y en el arranque del nuevo año al perder en Bilbao (3-2) y el pasado domingo en casa contra el Celta (0-2), llega a esta cita copera ante un histórico como el Real Valladolid con el objetivo claro de hacerle pagar los platos de esas dos dolorosas derrotas, para lo que deberá recobrar su buen fútbol ofensivo y el acierto en ambas áreas. El chileno Manuel Pellegrini no se fía de un rival que cree que está de forma circunstancial en Segunda, pues destacó que conserva una plantilla muy parecida a la del pasado curso en Primera, y tiene una decena de ausencias entre lesiones, positivos por COVID-19 o jugadores sin el tono físico adecuado tras superar la enfermedad.

El técnico del Betis, que superó en las anteriores rondas coperas al Alicante (0-4) y al Talavera (2-4), pierde, además, al delantero brasileño Willian José, con un problema en el sóleo, y sigue con las bajas del meta chileno Claudio Bravo, los defensas Montoya, Miranda, el senegalés Sabaly y el argentino Pezzella, o el medio marfileño Paul. Tampoco podrá contar con otros que no se han entrenado en los últimos días como los centrocampistas Joaquín y Rober, mientras que uno de sus puntales ofensivos, el francés Nabil Fekir, no está para jugar 90 minutos, como admitió Pellegrini, tras actuar 30 ante el Celta después de superar la covid.

Esto condicionará el once del cuadro verdiblanco, en el que el santiaguino no podrá introducir tantos cambios como solía hacer, con un gran rendimiento de todo el plantel, en las tres competiciones en las que continúan para mantener a todo el grupo implicado y repartir descansos. Aun así, recupera al hombre que más equilibrio le da a su medio campo, el argentino Guido Rodríguez, que no jugó ante el Celta por sanción, y se prevé que siga confiando en la Copa en Joel Robles como portero, con la posible entrada de Edgar por Víctor Ruiz en la zaga y de Rodri en un tridente ofensivo que completarían Canales y Juanmi, su máximo goleador, o bien Tello, con Borja Iglesias más adelantado.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Real Valladolid: Roberto; Iván Fresneda o Queirós, Joaquín, Javi Sánchez, Olaza; Toni Villa, San Emeterio o Roque Mesa, Aguado, Óscar Plano; Weissman y Cristo González.

Real Betis: Joel Robles; Bellerín o Aitor Ruibal, Bartra o Víctor Ruiz, Edgar, Álex Moreno o Marc Baró; Guido Rodríguez, Guardado o Canales; Rodri, Canales o Fekir, Tello; y Borja Iglesias.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (vasco).

Estadio: Nuevo José Zorrilla.

Horario y TV: 20:00 (DAZN).