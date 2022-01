"Yo era del Barça hasta que vi un partido del Betis..."

Linares vivirá hoy su día grande. El Barça visitará la provincia de Jaén 64 años después y en la localidad minera están preparados para recibirlos y, a ser posible, darles un disgusto. El equipo blaugrana, pese a no estar en su momento más dulce, es el mejor regalo de Reyes para un Linares Deportivo que va a vivir la cita con más solera de su historia.



Nada menos que el vigente campeón y Rey de Copas jugará en Linarejos. Y tras eliminar al Alavés, los andaluces llegan con el reto de firmar otra proeza en la Copa ante la presencia de unos 10.000 aficionados en las gradas.



Entre los protagonistas hay algunos con pasado en el fútbol sevillano y, entre ellos, un jugador que militó en el primer equipo del Real Betis. Se trata del internacional ganés Razak Brimah, que a sus 34 años sigue demostrando su talento en una de las tres primeras categorías del fútbol español.



El exmeta bético, en una entrevista con el Mundo Deportivo, reconocía que para él va a ser un partido especial, aunque ya se enfrentó al Barça en en Copa en otra ocasión, con el Betis, y a un Messi que hoy no tendrá enfrente y con el que también coincidió en un partido en África. "Coincidí con él cuando estaba en el Betis, en los cuartos de final de la Copa de 2011. Es el mejor jugador del mundo. Cuando coincidí con él en Sudáfrica le dije que mi hijo estaba loco con él. Le pedí la camiseta, pero ya la tenía apalabrada con otro compañero", indicaba Razak, que también desveló que de pequeño era del Barça.



"Desde bien pequeño mi equipo siempre fue el Barça. Hasta que de joven vi un partido del Betis en Champions contra el Chelsea. Y fíjate las vueltas que da la vida, que acabé jugando en ese equipo", afirma el ghanés, quien tiene un objetivo para el partido de hoy: "Me gustaría tener la camiseta de Piqué para dársela a mi hijo, que también juega de central. O también la de Memphis, que tiene orígenes ghaneses. Mi hijo está muy ilusionado por conseguir una de estas dos camisetas", asegura.



Piqué estará. Y hasta podría ser titular por las bajas de última hora de Umtiti y Lenglet. No sólo él será protagonista en el Barça, el partido de hoy vivirá también otro momento emocionante: el de volver a ver a Dani Alves con la camiseta blaugrana en un partido oficial.