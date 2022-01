Así será la asignación de entradas y sus precios para el derbi de Copa

El Real Betis ha hecho público el proceso para acceder al Estadio Benito Villamarín el próximo sábado 15 de enero, a partir de las 21:30 horas, para presenciar en directo el derbi de la Copa del Rey ante el eterno rival, advirtiendo en su comunicado que "los abonados que deseen asistir al partido de los octavos de final contra el Sevilla FC deberán activar su abono" y que el aforo, al menos durante este mes, "queda reducido al 75% de su capacidad por protocolo Covid. De esta manera, no todos los abonados con asiento del Real Betis pueden entrar en el recinto. Una vez que se hayan alcanzado las 45.000 activaciones de abono, quedará cerrado el proceso".

Huelga decir que no habrá localidades a la venta para el público visitante, que sí pudo estar en la denominada 'jaula' del coliseo de La Palmera el pasado 7 de noviembre de 2021 en el choque de la primera vuelta de LaLiga entre verdiblancos y blanquirrojos (0-2). En realidad, no se despacharán tickets para nadie, ni siquiera hinchas locales sin carnet, al menos hasta que los más de 50.000 socios hayan tenido su oportunidad de hacerse con uno. En principio, sigue el anuncio de la entidad heliopolitana, "todos los abonados que tengan registrado su número de teléfono móvil en su área de socio recibirán un SMS con un enlace para realizar la activación. Los que no , deberán ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Bético. Podrán hacerlo a través del email atencionalbetico@realbetisbalompie.es o bien por WhatsApp al 697197106. Además, podrán acudir a realizar físicamente la activación en las taquillas del Gol Sur del Estadio a partir del lunes 10 a las 16:00 horas. El martes y el miércoles, el horario será de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas".

Con todo, "el periodo para formalizar el pago para la activación del abono finaliza el próximo miércoles 12 de enero a las 23:59 horas. Los socios que no acudieron a alguno de los cuatro primeros partidos por razones de restricción de aforo (contra Cádiz, Real Madrid, Espanyol y Getafe) tienen un saldo acumulado en función de los partidos no disfrutados. Este saldo se descontará en el momento de la activación de forma automática. En caso de quedar saldo pendiente, se descontará en futuras activaciones de abono hasta que el saldo sea 0. En caso de no poder descontarse el saldo pendiente en futuros partidos, la totalidad del mismo será devuelto al final de temporada. En el SMS que recibirá, el abonado encontrará el detalle del precio de la activación de su abono, así como su saldo acumulado de los cuatro partidos mencionados anteriormente".

El Betis informó de que "los precios de la activación (que oscilan entre los 15 y los 40 euros para adultos) son los siguientes:



Para el resto de zonas:

- Gol Sur Premium: 70€.

- Gol Norte Lounge: 90€.

- Fondo Palco de empresa y Terraza Heliópolis: 100€.

- Gol Sur Green Box: 60€.



"Si, una vez finalizado el proceso de activación, quedaran localidades libres, el club pondrá a la venta una promoción especial para que la puedan comprar los abonados. Tras el cierre del plazo, los abonados que no hayan activado su carnet y deseen ir al partido deberán acogerse a los precios de esta promoción", que "estará disponible online en la web de taquillas del Real Betis Balompié a partir del jueves 13 de enero. Al seleccionar las localidades, se deberá introducir en el código promocional el ID + PIN del abonado para poder acceder al descuento. Esta promoción estará activa hasta la hora de comienzo del encuentro si quedaran localidades disponibles", continúa el comunicado, que aclara los precios de esta segunda vía:



- Segundo Anfiteatro de Fondo, Gol Norte y Gol Sur: 35 €.

- Primer Anfiteatro de Fondo, Gol Norte y Gol Sur; Grada Baja de Fondo y Gol Norte: 40 €.

- Preferencia: 45 €.



Finalmente, el Betis explica que, "debido al proceso de activación de las entradas del Derbi, este viernes 7 de enero a las 15:00 horas se cerró temporalmente el proceso de activación de abonos para el partido contra el FC Zenit de la UEFA Europa League, que se reanudará el lunes 17 de enero con validez hasta el miércoles 19 de enero, prolongando de esta manera el plazo establecido inicialmente que terminaba el 9 de enero".