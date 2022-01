1-2: El Betis Deportivo despierta en casa del Barça B

Victoria importantísima para el Betis Deportivo, que volvió a ganar después de seis derrotas consecutivas que lo habían anclado en el 'farolillo rojo' del Grupo II de Primera RFEF. El buen trabajo con Pablo Pino al frente del equipo que adiestraba a principios de curso Manel Ruano no estaba obteniendo recompensa, aunque fue en la visita a un igual, el 'gallito' Barcelona B, cuando los heliopolitanos dieron el do de pecho, adelantándose por dos veces en el marcador para obtener finalmente un 1-2 que les permite seguir creyendo en una permanencia aún lejana (a nueve puntos, aunque con una jornada pendiente de jugarse por Covid), pero no imposible.

Balde e Ilias Akhomach avisaron con sendos disparos ajustados, mientras que Mizzian tuvo la primera del filial bético antes de Moha, aprovechando un buen pase de Marchena, batiese a Arnau Tenas para que los sevillanos se fueran en ventaja al descanso. No duró demasiado la alegría en las huestes verdiblancas, pues el debutante Aleix Garrido se estrenó con un tanto para aprovechar el fallo de Dani Rebollo en la recepción de la pelota y firmar el empate. Con todo, Lara asistiría enseguida a Tavares para que, de nuevo, la ventaja visitante se instalase en el marcador.

De ahí al epílogo, intentonas frustradas del Barça B por empatar ante los de Pablo de Pino, que se defendieron con orden para acariciar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia. Estanis, con un lanzamiento repelido por la madera, tuvo la más clara de un anfitrión que, como el primer equipo azulgrana, no pasa por su mejor momento, lejos de los puestos privilegiados.



FICHA TÉCNICA.-

Barcelona B: Arnau Tenas, Guillem, Comas, Mika Mármol, Álvaro Sanz, Ángel Rodado, Lucas de la Vega (Matheus 67'), Z. Ghailan (Peque Polo 46'), Balde, Ilias Akhomach (Estanis 67') y Aleix Garrido (Jordi Escobar 81').

Betis Deportivo: Dani Rebollo, Simón, Luis Martínez, Kike Hermoso, Marc Baró, Marchena, Tavares (Sibo 72'), Baena (Pleguezuelo 89'), Lara (Juan Cruz 67'), Moha (Yassin Fekir 67') y Mizzian (Raúl García 89').

Árbitro: Lax Franco (murciano). Amarillas al local Lucas de la Vega, así como a los visitantes Kike Hermoso, Tavares, Luis Martínez, Moha, Mizzian y Sibo.

Goles: 0-1 (25') Moha; 1-1 (48') Aleix Garrido; 1-2 (51') Tavares.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18ª en el Grupo II de Primera RFEF, disputado en el Estadio Johan Cruyff de la Ciudad Condal.