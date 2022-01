El Betis tiene razones para quejarse... y no sólo por lo de Álex: las pruebas y el comunicado

El arbitraje de Muñiz Ruiz, que se estrenaba con el Real Betis (no así con el Rayo Vallecano, al que dirigió siete veces: 2V 4E 1D), fue nefasto para los intereses verdiblancos. De hecho, muchos piensan que la entidad de La Palmera debería elevar una queja formal al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de la RFEF, el sevillano Luis Medina Cantalejo, así como a su superior, Luis Rubiales, por las últimas decisiones desde este colectivo, que tocaron techo, muy a pesar heliopolitano, este domingo.

De momento, la institución presidida por Ángel Haro colgó un comunicado en sus medios oficiales con el siguiente mensaje: "El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible".

De esta forma, el colegiado gallego decidió expulsar a Álex Moreno a los 34 minutos de encuentro por una entrada a Isi Palazón que, en principio, sólo le iba a costar una tarjeta amarilla (la llevaba en la mano) por juego peligroso, pero las protestas locales y la sangre que brotaba de una brecha en la cabeza del extremo franjirrojo convirtieron el castigo en roja directa, al entender que la acción hizo peligrar su integridad física. Muñiz no acudió al monitor a ver la repetición, que demostraba que el atacante madrileño agachó en demasía la testa y, por tanto, cometió falta antes de la entrada, sino que esperó varios minutos a que Estrada Fernández, desde la sala VOR, lo analizara, dando por buena su a todas luces errónea y exagerada interpretación.

No contento con dejar en inferioridad injustamente al Betis, el árbitro principal amonestó en el intermedio a Manuel Pellegrini, que le indicaba la altura a la que había puesto la cabeza Isi. Ya en la segunda mitad, dio por bueno el 1-1 de Balliú, pese a que la jugada viene precedida de una clara falta sobre Fekir en el área contraria y de una acción ilegal de Falcao, que se echa sobre Bartra para impedirle despejar cuando yerra su intento de remate. Antes, incluso, no quiso ver una mano en el área de Catena en el primer tiempo que le protestaba Borja Iglesias al ser sustituido para dejar entrar unos minutos antes del descanso a Guardado.

Para culminar, aparte de una serie de decisiones pequeñas pero importantes que fueron minando la moral verdiblanca, Muñiz Ruiz cortó un mano a mano de William Carvalho que podría haber supuesto el 1-2 por un presunto manotazo sobre un defensor local que no fue tal, ya que es el rayista quien aborda al portugués, que solamente pone el brazo para protegerse y apenas roza el pecho (no la cara, de lo que se queja) de su oponente. En definitiva, un sinfín de despropósitos que no impidieron al Betis rescatar un punto, aunque sí seguramente algo más.

Puede consultar las imágenes de las decisiones arbitrales en contra del Betis en nuestra galería.