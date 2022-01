Pellegrini intensifica la preparación del derbi en el Villamarín

Sevilla, 13 ene (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, sigue dando pasos en la preparación del derbi copero del próximo sábado ante el Sevilla y este jueves ha dirigido una sesión en el escenario del partido, el Benito Villamarín, con las ausencias destacadas del central Marc Bartra y del capitán bético, Joaquín Sánchez.

Bartra, quien jugó el duelo liguero del pasado domingo ante el Rayo Vallecano, y Joaquín, quien no lo hizo, no se han ejercitado en las tres sesiones que Pellegrini ha dirigido durante esta semana para preparar el duelo ante el Sevilla, lo que apunta a la posibilidad cierta de que no puedan jugar ante el eterno rival.

Tampoco estarán, por sus dolencias de más larga duración, el delantero brasileño William José da Silva, los laterales diestros Martín Montoya y el franco-senegalés Youssouf Sabaly, y el mediocentro marfileño Paul Akouokou.

En contrapartida el chileno ha recuperado para el duelo ante el Sevilla a su compatriota Claudio Bravo para la portería, al zaguero zurdo Juan Miranda y al máximo goleador del equipo con once tantos en Liga, Juanmi Jiménez.

La sesión de este jueves ha estado marcada en su inicio por las felicitaciones que ha recibido por su renovación hasta 2026 el francés Nabil Fekir, una de las claves béticas para afrontar los octavos de final de la Copa del Rey y quien ya ha hablado de revancha tras la victoria sevillista en el partido de Liga por 0-2.

Son conscientes de lo mucho que se juegan en este partido los de Pellegrini, quien tiene ante sí dos días para perfilar los detalles del derbi copero, que se jugará el próximo sábado a las 21.30 horas en el Villamarín. EFE

cb/ea