Bellerín se sincera sobre su conversación con Arteta para ir al Betis

"La cuarentena fue un momento loco en mi vida, porque pasé por todas las etapas que pude haber estado en mi vida en el espacio de tres meses. Estuve realmente deprimido durante mucho tiempo; luego estuve realmente aturdido por otro momento, pero tuve mucho tiempo para pensar y descubrí lo que quiero para mí como persona. No como futbolista, sino como persona. Estar más cerca de mi familia fue uno de ellos; estar más cerca de mis raíces fue otro. Realmente, nunca extrañé España en los primeros ocho o nueve años, pero en el último la echaba mucho de menos. Escuchaba música flamenca todo el tiempo, veía películas españolas todo el tiempo, comía comida española todo el tiempo... Honestamente, lo estaba deseando". Así de claro ha hablado Héctor Bellerín en el podcast que tienen en 'The Ringer' Ian Wright y Ryan Hunn, que se llama 'Wrighty's House'.

El lateral catalán quiso agradecer la gentileza de su entrenador en el Arsenal, Mikel Arteta, que le dio todas las facilidades este verano: "Hablé con él mucho antes de mi préstamo; teníamos una buena amistad como compañeros y como entrenador-jugador, y le dije 'en este momento, en este momento de mi vida, necesito algo más; no quiero ir a ningún lado por el dinero, sólo estar más cerca de mi familia, más cerca de mi país'. El respeto que nos tenemos como personas está ahí, y me sentí muy feliz de que el Arsenal me diera la oportunidad de encontrar lo que estaba buscando. Estaba claro en mi cabeza lo que necesitaba y estoy feliz de que se esté cumpliendo. Tuve la suerte de que Mikel es una persona muy comprensiva y sabía que no tenía nada que ver con el fútbol ni con el club ni con nada. No es que ya no quiera jugar allí, sino que sólo porque esto no nos está ayudando a ninguno de nosotros. Él sabe todo lo que he pasado en el Arsenal, con mis lesiones y todo. Tuve mucha suerte de poder ser abierto con Mikel; pudimos tener una conversación en la que me entendió completamente".

Sobre su futuro, el carrilero diestro tiene clara una cosa: "Siempre le dije al club que, si me voy de allí, no quiero dejarlos sin, por ejemplo, alguien en mi posición o en una situación en la que ellos no estén en los mejores términos. Quiero lo mejor para todos nosotros, porque llevo en el Arsenal diez años y amo este club. El equipo lo está haciendo increíblemente bien, y eso me hace muy feliz. El jugador que pusieron en mi posición (Tomiyasu) lo está haciendo muy bien. Literalmente, no siento ningún resentimientos. Es hermoso verlos, porque sigo cada partido y quiero que a los muchachos les vaya bien".

Con una temporada y media más de vinculación con los 'gunners', Bellerín deberá volver el próximo verano a Londres y plantearse su futuro. De haber clasificación para Champions, el Betis se plantearía retenerlo, pero siempre que el Arsenal aceptara un traspaso a bajo coste, si acaso reservándose un porcentaje de una futura venta, negociando también a la baja los cuatro millones de euros netos que cobra el jugador, de los que este curso sólo asumen una parte los verdiblancos. Una continuidad difícil, en cualquier caso, pero que no descarta ni mucho menos. Mientras tanto, Héctor explica así en su país adoptivo por qué el Betis: "Todo el mundo golpeando el autobús del equipo, bengalas por todas parte, gente en las calles que rodean el Villamarín... Vinieron a verme amigos de Inglaterra y no podían creer lo que estaban presenciando. Cuando escuché a todo el campo cantando el himno, confieso que pensé que nunca había escuchado un estadio sonar así. A mi abuelo, que no es hincha de este equipo, se le saltaron las lágrimas al ver a todos con sus manos en alto, sus banderas... Es diferente a todo".