Impulso definitivo para fichar y los béticos hacen tendencia a Ceballos

Sorprendió mucho la suplencia de Dani Ceballos en el partido de este jueves entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a partido único, que los merengues tuvieron que resolver en la prórroga, remontando además un 1-0 adverso en inferioridad numérica por la expulsión de Marcelo. A pesar de que el propio míster blanco, Carlo Ancelotti, había anunciado recientemente que el utrerano "será importante" y hecho autocrítica por los pocos minutos que le concedió en la ronda anterior contra el Alcoyano, ni siquiera le dio la oportunidad de inicio esta vez. Y eso que titulares en su posición como Modric o Casemiro descansaron.

El subcampeón olímpico relevó a Kroos en el minuto 91 y fue clave en el empate, ya que Isco desvió a la red su disparo a puerta. Sin embargo, los béticos, medio en broma, medio en serio, convirtieron a su ex canterano en tendencia en España, con miles de tuits e interacciones comentando su ostracismo y un 'hashtag', #FreeCeballos, que pedía el regreso del 'hijo pródigo' a Heliópolis. Una operación que, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, no se producirá este enero, como ya anunció el presidente verdiblanco, Ángel Haro: "Dani es un gran jugador al que no voy a descubrir. Él manifiesta abiertamente su sentimiento bético, lo que es muy bonito. Salió de forma precipitada, pues nos habría gustado mantenerlo un tiempo más, pero este mercado no es el más adecuado para traerlo. En los próximos, seguro que tendremos conversaciones".

Por tanto, las partes quedan emplazadas para verano, aunque la planificación que comanda Antonio Cordón tiene muchos frentes abiertos en la sala de máquinas. Seguirán Guido Rodríguez (salvo oferta astronómica, aparte de que se le va a ofrecer renovar como a otros compañeros), Canales (recién ampliado hasta 2026) y William Carvalho (será la última ventana para obtener réditos antes de que pueda comprometerse libremente con quien quiera dentro de un año), mientras que terminan Camarasa y Guardado. A Paul se le quiere buscar acomodo como cedido. Llegarán medios defensivos y creativos, con Álex Fernández (a coste cero, tras no seguir en el Cádiz) bien apuntalado. Habrá que hacer sitio, numérica (ahora mismo, por ejemplo, no hay fichas libres tampoco) y económicamente, a Ceballos, pero hay un compromiso verbal con él y el Real Madrid que se desea cumplir.

Mientras tanto, por si salen en los diez días que restan de mercado invernal algunos de los menos utilizados (Rober no cuenta, pues ocupaba licencia del filial), casos de Joel, Paul, Camarasa o Tello, por ejemplo, el contexto económico acaba de ofrecer un guiño a los clubes, como el Betis, con más restricciones monetarias. La marcha de alguno de los anteriormente citados ayudaría a rebajar el tope salarial, por mucho que sólo el 25% de lo amortizado pueda ser reutilizado, pero es que, además, la patronal de los clubes anuncia que las instituciones de Primera y Segunda recibieron este jueves la cantidad de 400 millones de euros de los 1.994 previstos en el acuerdo con el fondo de inversión CVC, lo que supone el primer pago de LaLiga Impulso, con el que podrán empezar a realizar los planes de desarrollo presentados previamente el organismo.

El siguiente paso será la constitución efectiva el próximo 1 de febrero del nuevo holding 'LaLiga Group', al que se traspasará el grueso de la actividad de LaLiga y de la que CVC tendrá una participación del 8% durante los próximos 50 años. El organismo indicó que, en ese momento, los clubes recibirán otros 298 millones, fruto del "acuerdo estratégico, refrendado por el 90% de los participantes" y que "vincula al fondo de inversión CVC con LaLiga y sus clubes con el objetivo de lograr un crecimiento global". LaLiga recordó que los planes desarrollados por los clubes debían contemplar la inversión de hasta el 70% de los recursos en infraestructuras, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y plan de plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, y pueden disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para deuda financiera.

"Éste es el primer paso de un proyecto estratégico a 50 años que conseguirá catapultar a LaLiga y sus clubes a niveles pioneros en el mundo. Y es que la alianza con CVC supone la incorporación de un socio industrial con una dilatada experiencia a nivel mundial en el ámbito deportivo, que aporta capital a largo plazo y experiencia para ayudar a LaLiga y a sus clubes a crecer globalmente en un momento de grandes retos e incertidumbres para la industria del entretenimiento", señaló en un comunicado. El acuerdo con CVC fue aprobado por la Asamblea de LaLiga el pasado 10 de diciembre, con 37 votos a favor de los 42 clubes, cuatro contra y una abstención. Cinco días después el Athletic Club, el Barcelona y el Real Madrid anunciaron que habían ejercitado acciones legales contra el mismo.