López Catalán manda un aviso a Jordán y a Lopetegui: "Llegaremos hasta donde haga falta"

El vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, hacía una balance una semana espectacular, que comenzó hace siete días con un derbi intenso y que ha finalizado con el Real Betis asentado en la tercera plaza con 40 puntos. Entre medias un emparejamiento copero con la Real Sociedad y una sanción de dos partidos que ha molestado mucho en la entidad y con la que el Betis piensa llegar hasta las últimas consecuencias.

"Echando la vista atrás. El derbi fue muy desagradable e intenso. Deportivamente lo ganamos pero dejó un mal sabor de boca", indicaba López Catalán, que hacía referencia a una sanción que considera "desproporcinonada" y mandaba un aviso a los béticos: "Que tengan muy claro que el club ha cumplido con todas las normas de seguridad. La sanción no es correcta, tenemos nuestro trabajo para apelar y vamos a defender a nuestro club y a nuestra afición".

El mandatario verdiblanco advertía que "la violencia hay que erradicarla del fútbol" y que, como se ha visto a lo largo de la semana, no es algo puntual de Sevilla. "No hay que arrojar objetos ni en el campo ni a un autobús, la violencia es muy condenable", añadía.

Y advertía que la afición bética, salvo por un caso puntual, dio ejemplo. "Está claro que todos los que estuvimos en el campo vimos que fue un hecho muy puntual. Incluso el objeto que cayó campo es un objeto homologado, con su peso y tamaño normal. Hemos visto en la resolución de hoy que decía que el Betis no había hecho bien su trabajo en la entrada de objetos y eso no ha pasado. Además, se cumplieron las medidas de seguridad adoptadas junto a la policía nacional, el campo se desalojó con normalidad, el agresor fue identificado, está detenido y no va a entrar más en el campo. Hay que bajar la pelota al suelo, luchar por el Betis y por nuestra afición", reiteraba.

Y mandaba un aviso en el que sin nombrar al rival ni a Jordán y Lopetegui, sí señalaba claramente a ellos. "Tenemos que separar dos cosas, el lanzamiento del objeto y las sanciones que nosotros recurriremos. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias de todo lo que pasó en el campo, que con una actuación de ese equipo se haya cerrado el estadio. (...) El fútbol son valores, humildad, trabajo y vamos a luchar nuestra afición, pero también por nuestros profesionales y por nuestro entrenador que están abochornados por la actuación que hubo el sábado pasado por parte de ciertas personas. Todo eso tenemos que sacarlo a la luz. Vamos a descubrirlos ante la Sección de Ética del Comité Jurisdiccional, con el apoyo de los comites que sea y donde haga falta para que salga a la luz", afirmaba rotundo.

Por otro lado, en lo deportivo, como es lógico, se mostraba muy satisfecho de todo lo ocurrido en estos siete días. "Hoy, especialmente, estamos muy contentos, muy orgullosos del equipo. Hemos querido estar muy concentrados porque eran dos partidos muy importantes y con 40 puntos estamos muy contentos", señalaba.