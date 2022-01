La vía que explora el Betis para contar con Guido ante la Real

"Es lamentable, no sólo por nosotros, sino también por los otros equipos no poder contar con los internacionales. Eso le quita importancia a la Copa del Rey. No sé si en LaLiga pasaría lo mismo. Es un torneo importante para jugarlo con lo mejor, no es una desventaja para el Betis, es para todos. Nos gustaría tenerlos a todos a disposición". Pellegrini se quejaba amargamente hace unos días por no poder contar con hasta cinco jugadores en los cuartos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Unas palabras a las que dio continuación el coordinador del área deportiva del Real Betis, Alexis, quien no dudaba en lanzar un dardo a la RFEF: "A día de hoy tenemos cinco convocados -por sus selecciones-. Y no entendemos mucho como coinciden estas fechas FIFA con el torneo de la Copa. Es un hándicap importante, porque son cinco no uno ni dos. Sí nos preocupa y vamos a ver cómo lo afrontamos...", aseguraba el canario.

El problema bético no sólo está en que se vayan cinco sino en que pierde a dos de los tres mediocentros defensivos con los que cuenta y el otro, Paul, lleva algún tiempo lesionado. Es decir, que Pellegrini no podría contar con ninguna de sus piezas en una posición del campo vital para su esquema.

Pero como dijo Alexis, ese "a día de hoy" se refería a que el club iba a tratar de hacer todo lo posible para contar con alguno de ellos. El más factible era Guido, que juega antes del duelo de Copa y según señalaba ABC, desde el club se planteaban ponerle un vuelo chárter para que regresaran él y Pezzella lo más pronto posible. Sin embargo, aunque hagan eso, el argentino juega apenas 40 horas antes del Real Sociedad-Real Betis y, en caso de jugar ante Colombia, no estaría en condiciones de volver a hacerlo menos de 24 horas después de aterrizar en España.

Pero hay otra vía y es la que ha explorado el Real Madrid sin éxito. Según asegura AS, el conjunto blanco ha tratado de que la CBF (Federación Brasileña) libere a sus cuatro jugadores (Vinicius, Militao, Rodrygo y Casemiro) del segundo partido ante Paraguay para así poderlos tener descansados antes de enfrentarse al Athletic, aunque finalmente sólo ha conseguido que puedan viajar tras el partido con un vuelo chárter fletado por el club, con el que llegarían el miércoles por la tarde.

Tanto Brasil como Argentina están ya clasificados para Qatar y no se juegan nada en los dos partidos de este parón, no así sus rivales, que aún están en la pelea. Si liberarlos parece tarea imposible, ya que sentaría un precedente y habría un agravio con otros clubes implicados, el Betis sí trata de que Lionel Scaloni, al menos, no los ponga en el segundo encuentro y que así puedan llegar en condiciones para jugar la Copa ante la Real. Sólo tendría que superar el 'jet lag', descansar unas horas y afrontar el partido en el Reale Arena.