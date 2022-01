Reygadas, la perla mexicana de 16 años que está a prueba en el Betis y sueña con jugar con Guardado y Lainez

El mexicano Mauricio Reygadas, de sólo 16 años, ha comenzado este pasado lunes una semana de prueba con el Real Betis. El juvenil azteca, cuyo viaje a España ha causado un gran revuelo mediático en su país, está muy ilusionado con esta importante oportunidad y ha declarado que le encantaría fichar por el equipo en el que militan sus compatriotas Andrés Guardado, quien podría renovar por un curso más, y Diego Lainez, que finalmente no se moverá de La Palmera en este mercado de enero tras ser ofrecido al Rayo Vallecano.

Antes de buscar dar el salto definitivo a Europa de la mano del Betis, Mauricio Reygadas había probado suerte en el fútbol de Gibraltar. Jugó en el Mons Calpe, equipo en el que tuvo como entrenador a César Vega, técnico auxiliar auxiliar del 'Chucho' Ramírez en la selección mexicana sub 17 que se proclamó campeona del mundo. Según 'Record', fue el propio Vega quien lo recomendó a los ojeadores del cuadro verdiblanco, que inmediatamente le llamaron para realizar este período de pruebas.

"Sería increíble (fichar por el Betis). Claro, eso es algo que pienso casi todos los días como todos los fanáticos del futbol. Especialmente, con dos personas que han visto mientras creces, juegas futbol de niño y los ves jugando, les echas porras por el televisor, sería increíble", insistió el propio Reygadas en entrevista para TUDN sobre hasta qué punto sería ilusionante para él poder jugar y entrenar al lado de Guardado y Lainez.

"Sí, estoy muy nervioso porque Betis es un club muy respetado en España, pero sé que la voy a romper, le voy a echar todo mi esfuerzo", continuó el joven azteca, nacido en Miami, aunque de familia mexicana, por lo que tiene claro su preferencia a la hora de elegir entre la selección de EE.UU. o la 'Tri'.

"Yo diría que, aunque viví siempre en Estados Unidos, me críe en una casa mexicana, entonces cuando estoy en mi casa no estoy en Estados Unidos, estoy en México. Todas mis enseñanzas son mexicanas, mis gustos también, entonces me iría por México. Me encantaría que me llamaran", declaró Reygadas.