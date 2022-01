El mercado de enero cierra sin sorpresas en Nervión y Heliópolis

No hubo movimientos reseñables en el último día del mercado invernal para Sevilla FC y Real Betis. En el caso blanquirrojo, por tener ya los deberes hechos desde hace días y no presentarse ninguna oportunidad de última hora, aunque hubo ofertas por alguno de los integrantes que quedaban en la plantilla que adiestra Julen Lopetegui, desechadas finalmente por los propios protagonistas o el propio club nervionense. En el caso verdiblanco, el tope salarial estaba al límite desde verano y no había margen para ninguna operación, que habría pasado, además, por alguna salida, ya que las 25 fichas profesionales (y dos del filial) están ocupadas.

Segunda ventana invernal idéntica en Heliópolis: no hubo fichajes y se marchó un solo futbolista (Sanabria, al Torino, en 2021; Rober, cedido de nuevo a Las Palmas, en 2022). Ha habido solicitudes de información a los agentes del guardameta Joel Robles, el pivote Paul Akouokou, los extremos Cristian Tello y Diego Lainez, o el mediocentro Víctor Camarasa, si bien Manuel Pellegrini ya expresó su deseo de no debilitar más la plantilla ante la certeza de que no habría contrataciones. Aunque la mayoría de los citados están teniendo un rol testimonial en lo que va de curso, el temor a lesiones o brotes de Covid aconsejaba no tocar lo que funciona. Por ejemplo, y pese a ser el tercer portero, el getafense se queda y agotará su contrato por la reciente lesión muscular de Claudio Bravo con Chile.

Antes al contrario, el Betis ha apostado desde el pasado mes de diciembre en las ampliaciones de contrato de sus mejores hombres, empezando por el entrenador, Manuel Pellegrini, y terminando, este mismo 'deadline day', por Álex Moreno. Tanto el chileno, que tenía vinculación hasta 2023, como el lateral zurdo catalán, que disponía de una hasta 2024, se quedarán lo que resta de curso y tres más, de momento, en La Palmera, viendo actualizados sus emolumentos. Ocurrió lo propio ya con Sergio Canales, Borja Iglesias, Nabil Fekir y Rodri Sánchez, que se comprometieron hasta 2026, mientras que están apalabradas igualmente las renovaciones por una campaña más de Bravo y Guardado, que terminaban dentro de cinco meses. "Éste iba a ser un mercado para apuntalar los exponentes más claros que tiene la plantilla, desde el entrenador a jugadores muy importantes. Vamos a seguir en esa línea de apuntalar jugadores para que el proyecto sea lo que estamos viendo, ilusionante y con mucha ganas de dar alegrías", aseveraba en los medios oficiales un Ángel Haro que celebraba la continuidad hasta 2025 de un Álex Moreno que se parece al que fueron a buscar en su día al Rayo.



Volviendo al Sevilla FC, aparte de las rescisiones del central Gnagnon y el pivote Amadou, que volvieron a la Ligue 1 (Saint-Étienne y Metz, respectivamente), Óscar Rodríguez se ha marchado cedido al Getafe, mientras que Idrissi ha hecho lo propio en dirección al Cádiz, ambos sin opción de compra a favor de sus nuevos destinatarios. En el capítulo de altas, ha habido 'préstamo seco' por parte del Manchester United con Anthony Martial, adquiriendo los blanquirrojos el pase de Sebastián 'Tecatito' Corona al Oporto, que lo perdía el próximo verano, a cambio de tres millones de euros. Pese a disponer de propuestas de Segunda (muchas) y alguna de Primera, incluso, Iván Romero ha decidido quedarse a la espera de oportunidades, que se supone menores con Martial, Rafa Mir y En-Nesyri en plantilla. Otro éxito de Monchi ha sido retener a Diego Carlos, con una oferta mareante por cuatro temporadas del Newcastle, que le triplicaba el sueldo, al menos hasta verano.