Martínez Munuera, árbitro para el Real Sociedad-Betis

Jesús Gil Manzano, del Comité Extremeño, y Juan Martínez Munuera, del Valenciano, han sido designados para dirigir este jueves los encuentros Athletic-Real Madrid y Real Sociedad-Betis, respectivamente, de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Gil Manzano estará auxiliado en el VAR por José Luis González González, del Comité Castellano-Leonés, y Martínez Munuera por el gallego Ignacio Iglesias Villanueva, del Gallego.

El colegiado extremeño ha dirigido al Real Madrid esta campaña en dos ocasiones, el empate a cero ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu y el triunfo por 0-2 en San Sebastián, y al Athletic en la igualada (0-0) en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid y la victoria sobre el Betis (3-2).

Martínez Munuera ha arbitrado este curso a la Real ante el Athletic (1-1) y el triunfo del Betis en Pamplona ante Osasuna (1-3).



Composición de los equipos arbitrales:

Real Sociedad-Betis

Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Jueces línea Roberto Alonso (C. Madrileño) y Miguel Martínez Munuera (C.Valenciano)

4º árbitro Iván Muñoz Pérez (C. Valenciano)

VAR Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

AVAR Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. C-Manchego)



Athletic-Real Madrid

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Jueces línea Íñito Prieto (C. Navarro) y Javier Martínez (C. Murciano)

4º árbitro Jaime Ruiz Alvarez (C. Asturiano)

VAR José Luis González Glez. (C. C-Leonés)

AVAR Mario Melero López (C. Andaluz)