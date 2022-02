Pellegrini: "No hay golpes definitivos mientras alcancen las matemáticas".

Pellegrini: "No hay golpes definitivos mientras alcancen las matemáticas". EFE.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse este domingo al Villarreal y tras meterse en la semifinales de la Copa del Rey. Un partido, el de San Sebastián, que he despertado aún más la ilusión por el torneo copero. "Al plantel lo veo bien, el haber conseguido la clasificación ante un rival tan difícil con nueve bajas es algo anímico importante que influye en el aspecto físico. Tenemos que centrarnos en LaLiga y enfrentar a un rival directo como el Villarreal para estar la próxima temporada en Europa. Recuperamos a Guido, Pezzella, Tello, Lainez y Guardado. Veremos cual es el mejor once para comenzar", ha comentado el chileno.

El preparador bético no cree que tenga problemas en el apartado físico pese a haber jugado el jueves: "El desgaste físico es de un partido a mitad de semana, pero veníamos de un parón largo de diez días. No creo que tengamos problemas en el aspecto físico".

Ganar al Villarreal podría ser un golpe en LaLiga: "En el fútbol mientras las matemáticas alcancen no hay golpes definitivos. 11 puntos, mientras quedan tantos en disputa, es importante, pero no hay nada definitivo. Para nosotros los puntos aquí en casa son definitivos".

Cómo han llegado los internacionales: "Sin ningún problema, Pezzella y Guido jugaron el martes, no tienen problemas para recuperar. De martes a jueves sí eran irrecuperables pero han tenido descanso suficiente. Guardado y Lainez jugaron un día después y también tienen tiempo para recuperar. Además de Cristian Tello, que vuelve al plantel".

Qué espera del Villarreal: "Es un rival muy importante, de Champions, con uno de los presupuestos más altos. El mérito de este plantel ha sido equilibrar la diferencia de presupuesto con los que están arriba, que se han reforzado incluso en este mercado invernal. Todos los que andan alrededor lo han hecho e intentamos igualarlos desde la parte deportiva. No tenemos temor para tratar de ganarles en nuestro campo, sabiendo que es un partido difícil".

El buen partido de Danjuma en la primera vuelta: "No nos sorprendió ninguno, tiene un plantel de Champions que juega Champions y clasificó para la instancia siguiente. Puede ser un jugador complicado de parar, no fue nuestro mejor partido, jugamos en Hungría y regresamos el viernes, jugando el domingo. No tuvimos unas condiciones futbolísticas y físicas para poder enfrentar a un rival difícil en su campo".

Un partido igualado: "Es muy importante tener la posesión, pero tiene que ser agresiva y que produzca daños. Por tener posesión no se equilibran los partidos. Son dos equipos que privilegian la parte creativa, como la Real Sociedad. Mañana, los jugadores que estén en su mejor rendimiento personal serán los que desequilibren el partido".