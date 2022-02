Pues tendrá que (empezar a) ser sin Canales...

Su ausencia en la lista de 22 convocados que hacía oficial el Real Betis a primera hora de la tarde y las enigmáticas palabras en sala de prensa de Manuel Pellegrini, aludiendo a "un problema personal" que estaba tratando de resolver a tiempo, auguraban que Sergio Canales se perdería la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que se disputarán este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas. El míster chileno prefirió "no entrar" en si se trataba o no de Covid-19, pero la sospecha rondaba, ya que el cánatabro se ausentó del entrenamiento matinal dispuesto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, retrasado unos minutos de la hora inicialmente fijada. Se conocía el reciente positivo de Joaquín, que no pudo actuar frente al Villarreal pese a haber viajado y jugado unos minutos al final en San Sebastián, más las convalecencias de Camarasa y Bravo, pero no había noticias sobre una lesión del '10'.

Finalmente, y aunque se dejó en el aire que pudiese incorporarse más tarde a la concentración del equipo en Madrid, el Betis ha emitido al filo de las diez de la noche del martes un comunicado en el que confirma el contagio de otro de sus capitanes, que ha demostrado de sobras su compromiso, como cuando se alojó unos días en un hotel por el positivo de su mujer e hijos en vísperas del derbi copero ante el Sevilla FC. Como quiera que Ómicron no perdona a nadie, al final el santanderino ha sido víctima del coronavirus. Sólo estaba a la espera de un segundo test que confirmara la mala noticia, como exige el protocolo de LaLiga y la Copa del Rey, si bien las fuentes oficiales precisan que "se encuentra con buen estado de salud", aunque no si se trata de un proceso asintomático o no.

En cualquier caso, Canales se perderá seguro tanto el Rayo Vallecano-Betis del torneo del K.O. como el encuentro del próximo domingo (16:15 horas) en el Ciudad de Valencia ante el Levante, pues la normativa actual de las autoridades sanitarias exigen una cuarentena de siete días, ya que se ha descartado, por ahora, la petición de algunas comunidades de reducirla a cuatro. En cuanto haya dos negativos seguidos y su estado físico se lo permita, el centrocampista verdiblanco podrá reincorporarse a los entrenamientos, seguramente a tiempo de viajar con sus compañeros a San Petersburgo para enfrentarse el jueves 17 de febrero al Zenit en la ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League.