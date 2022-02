Guido Rodríguez celebra su gol y el 2-3, pero avisa de que "esto no está cerrado todavía"

Autor del 0-1 este jueves en el Gazprom Arena de San Petersburgo, su segundo gol de la temporada (tan importante como el que confirmaba la remontaba en casa del Espanyol en LaLiga), Guido Rodríguez comparecía en zona mixta tras el gran triunfo del Betis ante el Zenit, reconociendo en los micrófonos de Movistar Plus Liga de Campeones que, pese a la espectacularidad del marcador final (2-3), los pupilos de Manuel Pellegrini lo pasaron mal, si bien su enorme pegada volvió a imperar en un brillante intercambio de golpes contra uno de los clubes que venía a la UEL rebotado de la Champions, donde quedó tercero en un grupo fortísimo, con Juventus y Chelsea.

"Sabíamos que íbamos a sufrir de visitantes; en estos torneos es así. Creo que el equipo lo hizo bien, que estuvimos a la altura, aunque nos habría gustado tener más la pelota", apuntaba el argentino, que no esperaba el desarrollo de la primera parte, con tantísimas alternativas en el juego y en el resultado (de 0-2 a 2-2 y luego 2-3): "Los partidos hay que jugarlos, y nos vamos con ventaja, pero esto no está cerrado todavía. El Zenit juega muy bien, porque tiene jugadores de calidad y en su casa se siente bien. Son situaciones de partido... Tenemos que corregir cosas para la vuelta".

Sobre el tanto, de nuevo de cabeza como en el RCDE Stadium, el ex de River contó que "veía el centro de Joaquín al segundo palo", por lo que sólo tuvo que poner la testa. "Estoy muy contento por el gol", zanjaba Guido, que se queda con la actitud del Betis, aunque haya rotaciones masivas entre partido y partido (siete cambios respecto al once que goleó en el Ciudad de Valencia al Levante, aunque algunos obligados, como el de Fekir): "Lo venimos haciendo bien durante toda la temporada en todas las competiciones. Ganar, sobre todo de visitante, es muy importante (pese a que ya no valgan doble los goles en campo contrario). Ahora, tenemos que hacerlo bueno allá en casa".