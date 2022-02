Medina Cantalejo afea las "criticas en redes sociales", pide "cordura para el derbi Sevilla-Betis" y detalla las amenazas recibidas

El presidente del Comité Técnico de Átrbitros considera que ha llegado el momento de decir "Ya vale", pide resolver problemas "cara a cara" y se muestra preocupado por la violencia

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, ha dicho basta. No ha llegado a nombrar a nadie, pero sí ha criticado con dureza las amenazas que ha recibido él y, lo que considera aún más inaceptable, a su familia. "En 40 años de arbitraje, ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido. Se ha traspasado la línea más sagrada, mi familia", contestó en rueda de prensa a las noticias -desmentidas por algunos sectores- que apuntaban a que había necesitado la intervención de la policía ante los ataques a su intimidad.



"Ha habido personas desde dentro que han echado más gasolina. La policía ha tenido que estar dos días dando vueltas a mi casa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que les pegaran... No sé", se quejó en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la RFEF, en la que cargó contra los clubes por encender a sus hinchadas: "No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido. Las puertas del CTA están abiertas para afrontar las cosas cara a cara", añadió sobre comunicados recientes de clubes como Betis, Valencia o Cádiz CF, que remitió un comunicado titulado 'Luis (Rubiales), arregla lo del VAR". "Me recuerda al pasado cuando nos llamaban borrachos o sinvergüenzas o entraban presidentes al vestuario", remarcó.





??? Luis Medina Cantalejo, presidente del @CTA_RFEF: "No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido".



?? "Las puertas del @CTA_RFEF están abiertas para afrontar las cosas cara a cara". pic.twitter.com/CB8kSDS4lI — RFEF (@rfef) February 22, 2022

??? Luis Medina Cantalejo: "Existe una preocupación tremenda con la violencia en el fútbol base. El otro día se paralizó la jornada en Baleares porque sacaron una navaja a un árbitro y pegaron a otro chico".



?? "Todo esto es el reflejo de lo que se ve arriba". pic.twitter.com/2vd0wW9Q7p — RFEF (@rfef) February 22, 2022

En este sentido, después de ser señalado en redes sociales por aficionados deldescontentos con los árbitrajes por tratarse de un reconocido aficionado del-club para el que llegó a trabajar-, defendió la total imparcialidad de su cargo. Tampoco los nervionenses están contentos con las últimas actuaciones de los colegiados, sin ir más lejos, con la expulsión deel pasado domingo ante el RCD Espanyol. Toda esta tensión se suma a la que generó el derbi hispalense de los, con lapor parte de un hincha de la grada de Gol Sur del Benito Villamarín, la suspensión de un choque reanudado al día siguiente a puerta cerrada y lasComo ciudadano sevillano, como aficionado al deporte sano y como máximo responsable del estamento arbitral, Medina Cantalejo reclamó educación y mesura a las aficiones de Sevilla FC y Real Betis de cara al derbi liguero del próximo domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:pero para eso están las fuerzas públicas", señaló, mostrando confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo.. Si continúan los incidentes leves o incluso algún objeto ha impactado, el arbitro manda a los. Se avisa otra vez por megafonía de la posible suspensión y ya el tercer paso, que puede ser el primero, si todo continúa igual o el lanzamiento de objeto pasa a mayores con objetos contundentes, sería suspender el partido", explicó sobre el. Lo que te puedo decir es que los criterios se están cumpliendo", contestó al ser preguntado por esos criterios cambiantes en función del partido y del equipo implicado de los que se quejan de manera casi unánime todos los clubes de LaLiga. En cualquier caso, remarcó que ningún error arbitral puede justificar casos de acoso y remarcó que, si se sigue por este camino, llegará el día en el que habrá que lamentar sucesos muy graves:en ella"."Existe una. El otro día se paralizó la jornada en Baleares porquey pegaron a otro chico. Todo esto es el reflejo de lo que se ve arriba", se quejó el presidente del CTA."Hay preocupación institucional sobre el respeto a la figura del árbitro.con el paso del tiempo todo ha cambiado y son las cuentas oficiales los que transmiten el mensaje contra el árbitro.. Lo mejor es hacerlo cara a cara, como a mí me han enseñado., continuó."Van a venir más dirigentes en los próximos días. Lo que no podemos es estar con la hipocresía. Si nos quitamos la máscara, nos la quitamos todos. Me preocupa porque el tema va a ir a más.", exclamó Medina Cantalejo.