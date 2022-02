Pellegrini: "No sé cuántas bajas tiene el Sevilla pero estamos bastante igualados".

El preparador verdiblanco resta importancia a las bajas del rival: "Es un plantel de Champions"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa previa al derbi que disputará este domingo ante el Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán y para el que no podrá contar con Sabaly, que no se ha ejercitado en el día de hoy. "No estuvo ni está en la lista porque tuvo un golpe en las costillas que aún le molesta", explicó el chileno.

Preguntado sobre las numerosas bajas del Sevilla FC, Pellegrini le restó importancia pues tiene recambios de garantías. "No sé cuántas bajas tiene el Sevilla pero es un plantel de Champions, si no tiene un hombre aparece otro que tiene la misma importancia, así que no creo que sea importante. Si no juegan Diego Carlos y Koundé juegan Fernando y Gudelj, también a buen nivel. Estamos bastante igualados en las bajas".

Será titular Joaquín en su último derbi: "No sabemos si va a ser el último, creo que todos los jugadores que están citados estan condiciones de actuar. Joaquín viene de una lesión y ha tenido minutos y estando en la lista está disponible. ¿Renovar? Es muy importante y no pierde su condición física. Igual con 40 años no se le puede pedir que juegue los 90 minutos, pero rinde y eso ya se verá en verano".