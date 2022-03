El deseo de Serra Ferrer para su Betis: "Se dan todos los condicionantes"

El técnico balear dirigió al equipo verdiblanco en las dos últimas finales de Copa del Rey que jugó

Las dos últimas finales de Copa del Rey que jugó el Real Betis tuvieron un nexo común. En ambas ocasiones, Lorenzo Serra Ferrer estaba en el banquillo. En la primera perdería en la prórroga con el Barça de Figo y Ronaldo. En la segunda, Cañas levantaría el que hasta ahora es el último título del club verdiblanco.

El técnico mallorquín ya no está ligado al Betis y, aunque sus últimos contactos con la actual directiva no fueron de lo más cordiales e incluso encabezó la oposición no hace tanto, espera y desea que el Real Betis Balompié consiga emular sus logros y, por lo pronto, alcanzar la final de esta edición de la Copa del Rey.

"El Betis es muy fiable y está muy consolidado, tanto en las tareas ofensivas como defensivas. Tiene cuatro o cinco jugadores muy brillantes y de gran nivel muy difíciles de parar. Va a ser una noche muy bonita y espero disfrutarla", aseguraba el de Sa Pobla ante los micrófonos de la Cadena Cope, donde mostraba su confianza en que hoy sea un día de disfrute para los béticos. "Esta noche puede ser una noche de fiesta. Se dan todos los condicionantes", añadía.

Serra Ferrer ve al Betis en esa final, pero avisa que no puede confiarse. "El Rayo juega de tú a tú, hay que tenerle respeto, pero confío en el Betis, en la diferencia que hay y que se ha visto durante todo el año. El Rayo tiene que remontar un resultado en contra y puede dejar los espacios que se necesitan en fútbol para hacer daño", afirmaba el balear, quien cree que sólo la ilógica del fútbol podría variar lo que se supone será un día de celebración para el beticismo. "El fútbol tiene una parte de lógica, pero también el factor suerte, que puede variar lo que tienes pensado", admitía.

Por último, Serra no quería dar las claves de lo que tiene que hacer el Real Betis Balompié para estar en la final, ya que, según él, no le hace falta. "No soy nadie para dar consejo porque el Betis tiene un entrenador y unos jugadores muy competentes y con mucha experiencia. Ya tienen la presión adecuada para competir al máximo nivel. Se presenta una ocasión que se da en pocas ocasiones. Con el Villamarín detrás apoyando y con un buen resultado de la ida, todo el mundo va a salir muy convencido", añadía.