La lista de 20 convocados en el Betis para recibir al Atlético de Madrid

Siete bajas en la escuadra de Pellegrini, especialmente acuciantes en los laterales, donde tendrá que repetir o improvisar

Unas cuatro horas después de terminar el último entrenamiento antes de recibir este domingo (21:00 horas) al Atlético de Madrid en el Estadio Benito Villamarín y casi tres desde que atendiera a los medios de comunicación en la sala de prensa del Coliseo de La Palmera, Manuel Pellegrini y el resto de su cuerpo técnico confeccionaban y hacían pública la lista de convocados para esta cita entre el tercer clasificado de LaLiga y uno de sus principales perseguidores, correspondiente a la jornada 27. Al final, dado que hay hasta siete ausencias obligadas, el conjunto heliopolitano solamente podrá disponer de 20 efectivos para medirse con los colchoneros.

Y es que el propio preparador chileno confirmaba los temores desatados tras la sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con un primer tramo abierto a la prensa, cuando se observaban las ausencias de los dos laterales esperados frente al conjunto rojiblanco. De esta manera, aquejados de dolencias de diversa consideración, ni Bellerín ni Álex Moreno podrán jugar este fin de semana, uniéndose a las ausencias de larga duración de Montoya y Camarasa, así como a los problemas que arrastran desde hace tiempo Rodri (que volvió a ejercitarse este viernes, aunque todavía no tiene el ritmo requerido de competición ni las mejores sensaciones) y Miranda. Además, Canales cumple ciclo de amonestaciones y, como quiera que no se recurrió su sanción, no volverá hasta la ida de octavos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt y, en lo que al torneo doméstico de la regularidad se refiere, contra el Athletic.

Especialmente problemática es la baja de los dos laterales zurdos de que dispone Pellegrini, que tendrá que improvisar ahí, seguramente con Guardado, lo que limita su capacidad de maniobra en otras demarcaciones, donde previsiblemente planeaba dar descanso. Sobre todo a uno de sus dos mediocentros titulares, Guido y William. Menos probable se antojan experimentos como la reubicación ahí de hombres como Víctor Ruiz o Aitor Ruibal, especialmente por la entidad del oponente. La buena noticia es el retorno de Diego Lainez, ya restablecido.

La lista completa de 20 citados es la siguiente: Joel Robles, Rui Silva y Claudio Bravo (porteros); Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Víctor Ruiz, Edgar González y Germán Pezzella (defensas); Andrés Guardado, Paul Akouokou, Guido Rodríguez, William Carvalho, Diego Lainez, Cristian Tello, Joaquín Sánchez, Nabil Fekir, Aitor Ruibal y Juanmi Jiménez (centrocampistas); y Willian José y Borja Iglesias (delanteros).