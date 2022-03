Miranda, asistente en el gol del Betis, es prudente con su recuperación y no se moja sobre la expulsión de Fekir

"En la elite se nota mucho si no estás al cien por cien", admite el lateral izquierdo, que fue titular mucho tiempo después y puso el centro del gol de Borja Iglesias

Más de 45.00 espectadores llevaron este domingo en volandas al Real Betis hacia la victoria contra el Athletic Club, para poner fin a una racha de cinco encuentros seguidos sin ganar que le habían sacado de zona Champions en LaLiga y que le obligan a remontar el jueves en Alemania para seguir en la Europa League.

"El Athletic es un equipo que aprieta mucho, tienes que estar en tensión siempre y entre todos hemos logrado ganar este partido y lograr el resultado deseado, que nos hacían falta estos tres puntos. El equipo ha estado bien y especialmente hay que dar gracias a la afición, que ha estado espectacular, como siempre", remarcaba Juan Miranda, autor de un centro que Borja Iglesias convirtió en asistencia al cabecear el balón y mandarlo al fondo de las mallas.

"Es verdad que era un partido muy importante para mantenernos arriba, porque están ganando todos. Hay que seguir peleando por los puestos de Champions. Estos tres puntos dejan al Athletic un poco más atrás, pero no hay nada definitivo, porque ganas o pierdes dos partidos y cambia todo", añadió el de Olivares, que admite que aún no está al cien por cien, en su primer partido como titular en casi dos meses.

"Bien, el tobillo me ha respondido bien después de una lesión que dio problemas, pero todavía me falta coger un poco más de forma física, porque en la elite se nota mucho si no estás al cien por cien", reconoció el lateral izquierdo del Betis, que prefirió no pronunciarse sobre la acción de la expulsión de Nabil Fekir: "Estaba en el banquillo y no he visto bien la acción, no puedo opinar bien hasta que no lo vea"

Desde ya, Miranda se centra en el partido del próximo jueves ante el Eintracht de Frankfurt, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League en el que el Betis debe remontar el 1-2 de la ida en el Benito Villamarín: "Esto es lo más bonito del fútbol, que llegue pronto la oportunidad de revancha y tener competición cada cuatro o cinco días, ojalá sea así muchos años aquí".