Lo que desvelan las cámaras desde Gol Norte y la decisión del Betis sobre Fekir

Los planos de la TV, el principal desde Preferencia, no pudieron precisar el tipo de provocación de Muniain al campeón del Mundo antes de su expulsión

Nabil Fekir reaccionó de manera airada a la falta que acababa de recibir de Óscar de Marcos y, sobre todo, a la provocación de Iker Muniain, que, con el francés en el suelo quejándose de la entrada del carrilero del Athletic, se agachó a decirle y/o hacerle algo que hizo estallar al '8' verdiblanco. Su respuesta, una patada al capitán rojiblanco, fue castigada lógicamente con una roja directa por parte de Mateu Lahoz, originándose una tangana ante las protestas de Bartra y, sobre todo, Canales, que entendía que debía reprenderse también a quienes se tomaron antes la justicia por su mano. Y todo porque el mediapunta del Betis, que había visto cómo varios de sus movimientos para proteger el balón con los brazos impactaban en el rostro de rivales y eran señalados como infracción, decidió perder tiempo con 1-0 haciendo malabarismos con el balón, además de una pared con William Carvalho.

El acta del colegiado valenciano no hizo sangre con el campeón del Mundo, limitándose a describir la acción y tildarla de "patada a un adversario sin estar el balón en juego", por lo que no entra en el apartado de agresiones, sino más bien en el de desconsideraciones, por lo que será castigada con dos partidos como máximo (se perderá seguro la visita del próximo domingo al Celta en la jornada 29 y puede que también el choque en casa de la 30 contra Osasuna). De todas formas, el Real Betis no esperará al dictamen este miércoles del Comité de Competición para presentar o no recurso ante Apelación, sino que tramitará las correspondientes alegaciones al documento oficial que firmó Mateu Lahoz, sobre todo tras el análisis de las tomas de vídeo grabadas desde la grada baja de Gol Norte.

En ellas, se puede comprobar perfectamente que Muniain dice algo al oído de Fekir y le tira de la barba, un elemento estético casi sagrado para los musulmanes, que, aparte de representar hombría y honor, es un símbolo de devoción al profeta Mahoma, que, según las escrituras, lucía una tupida y larga. El Betis espera que esta incitación del centrocampista vizcaíno obre como atenuante, pues hubo una provocación, con el agravante del factor religioso, y Fekir no patea porque sí al capitán vizcaíno. El objetivo es que, como mucho, 'descanse' una jornada. De hecho, antes de esa reprobable reacción, él es el agredido, primero con una fuerte entrada de De Marcos que se queda en amarilla y, a continuación, con el gesto de desprecio de Iker.