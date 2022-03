Pellegrini, sobre el plan de partido ante el Eintracht, el estado anímico y físico del plantel, la sanción a Fekir...

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, atendía en la tarde del miércoles a los medios de comunicación desplazados a Frankfurt justo antes del entrenamiento oficial (que arrancaba a las 19:00 horas) en la sede del encuentro, previsto para este jueves a las 21:00 horas en el Deutsche Bank Park. El chileno analizó diferentes temas de actualidad, tanto del propio encuentro ante el Eintracht como del efecto anímico del triunfo contra el Athletic, que rompía una racha de cinco choques oficiales sin vencer, así como la sanción de dos partidos a Nabil Fekir.



ESTADO ANÍMICO

"La plantilla está muy bien, no sólo por el triunfo ante un equipo importante, sino porque nunca estuvo alicaída. Estamos vivos en las tres competiciones y siempre levantamos el ánimo. Al menos, eso sí, el resultado nos deja fortalecidos en LaLiga para luchar con instituciones muy fuertes por entrar en la Champions League. Creo que el equipo ha estado siempre fuerte anímicamente. Somos el único que juega aún en tres competiciones, pero claro, si acabamos el viernes a las dos de la mañana y luego tenemos que jugar con Atlético o Sevilla, podemos perder. Era importante ganar para no alejarnos de la Champions. En la ida fue un partido extraño, que nos puso por detrás, y a la contra el Eintracht es muy peligroso"



CANALES Y BELLERÍN

"Si están en la lista citados es porque están en condiciones para jugar. Bellerín llega justo y Sergio lleva un par de semanas luchando con un golpe en un dedo del pie"



PLAN DE PARTIDO

"El equipo es consciente de que tiene que remontar un resultado, algo que pasó muchas veces esta temporada durante un partido. Aquí tenemos un partido completo pata hacerlo. Para ambos es importante marcar primero: si marcan ellos, ya tienen dos goles, pero tampoco tendría que ser algo desesperado, porque se dan la vuelta a marcadores así continuamente. Tenemos que marcar pronto para igualar, a la vez que estar muy concentrados defensivamente ante un buen rival"

"Espero un partido parecido al de allí en nuestro campo. Son dos equipos ofensivos que van a buscar antes el gol que refugiarse en un marcador. No creo que vayan a cambiar su dinámica de juego. Sabíamos qué equipo era, pero luego llegan los imponderables durante los partidos. Saldremos como siempre, a intentar llevar la iniciativa, variando cosas mínimas. Ojalá podamos marcar el primer gol, porque eso tranquiliza y pone al rival nervioso. Pero todo puede cambiar en dos minutos, por lo que habría que trabajar mucho para seguir vivos en la UEL. Me dejó contento que físicamente respondimos en estos últimos partidos, pese a ir en contra en el marcador o con uno menos, lo que nos da una fuerza anímica y mental que se ve reflejada en el trabajo sobre el campo"



LA IDA

"Cuando uno pierde, siempre puede hacer algo más. En el primer tiempo, un gol muy afortunado que no fue ni siquiera un remate a puerta y un error importante nuestro los puso por delante. En el resto, no tuvo Bravo intervenciones significativas. Luego, tuvimos una llegada de Canales en el primer minuto, el gol de Nabil y dos al final muy claras. En el segundo, tuvieron muchas oportunidades, Bravo estuvo muy bien y nos dejaron vivos. El resultado fue bueno para nosotros. Si no logramos darle la vuelta, serán justos merecedores de pasar a cuartos"



EINTRACH FLOJO EN CASA

"Pienso que la estadística es una mera referencia. Cada partido es distinto y cambia por el funcionamiento de cada equipo y de los propios futbolistas. Independientemente de lo que pasó en la ida, tenemos que recuperar la seguridad defensiva, como hemos demostrado estos 14 meses. Es un buen rival, con grandes jugadores también, y uno quedará eliminado"



PENALTIS

"No se pueden entrenar, porque se hace en un campo de entrenamiento o en un estado vacío. Luego, afectan la presión, la grada... Siempre trabajamos diferentes situaciones de balón parado, de todas formas. Vamos a ser optimistas y, en el caso de llegar a los penaltis, tenemos a Rui Silva para pararlos (risas)"



PORTERO

"Ya veremos el once inicial antes del partido. Uno de los grandes méritos de estar tan bien en las tres competiciones es esta rotación, basada en los rendimientos individuales, que nos permite a los técnicos hacerlas, porque sabemos que los rendimientos van a ser parecidos. Los penaltis mañana son la tercera parte. Tenemos que intentar ganar; si no, igualarlo y jugar el alargue. Vamos a jugar nuestro fútbol, no especular, y estar muy concentrados defensivamente ante un rival muy ofensivo"

"Más que hablar de los porteros, me quedo con el rendimiento de la plantilla, muy alto. La portería es distinta, con Claudio Bravo, un jugador de gran trayectoria, pero con 39 años, por lo que intentamos pararlo antes y después de ir con las selecciones. Para eso, tenemos que contar con otro guardameta del nivel de Rui Silva, que lo ha hecho muy bien todo el año"



FEKIR

"Me parece una sanción esperada. Seguramente iba a ser más de un partido, porque ya había tenido antes una sanción. No hizo mucho daño al contrario, que pudo seguir jugando. Además, fue un error, y Nabil lo sabe, aunque provocado por Muniain. Me parece una sanción justa. Hemos jugado sin Nabil otros partidos; lo importante es que el que lo remplace esté al nivel suyo. Tenemos una plantilla larga para afrontar las tres competiciones. Ya veremos cómo remplazamos a un jugador importante para nosotros"