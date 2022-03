Claudio Bravo admite que regresar a Colo Colo "es una posibilidad"... en 2023

El guardameta del Real Betis no descarta regresar al fútbol chileno dejando entrever que seguirá una temporada más en Heliópolis

Claudio Bravo volverá a la titularidad este domingo frente al Celta de Vigo ante la lesión de Rui Silva y posteriormente pondrá rumbo a Chile donde está citado para jugar con su selección en el parón del próximo fin de semana. Precisamente desde Chile siguen cada jornada las actuaciones del meta del Betis, al que también vinculan con Colo Colo cada temporada, de donde salió rumbo a la Real Sociedad en 2006 y lo que supondría cerrar el círculo a su carrera deportiva.

De hecho, es una opción que Claudio Bravo no descarta ni mucho menos, aunque no para la próximo temporada, donde tiene la intención de seguir en el Betis, dejando entrever que la ampliación de su contrato para una temporada más en prácticamente un hecho. "En el 2023 voy a tener 40 y algo, es una posibilidad" aseguró el internacional chileno sobre la opción de regresar al club que lo vio hacerse profesional. "Si no puedo trabajar bien y mi rendimiento no es el que tengo hoy en día, no me voy a exponer a no cumplir las expectativas. Si termino, quiero hacerlo bien", añadió en declaraciones a ESPN.

Y es que Claudio Bravo lo tiene claro, si no está al 100% no jugará para Colo Colo. "Prefiero quedarme en mi casa a disfrutar de mi familia y no exponerme a insultos o que se comente que llego a robar a la institución, lo que mas quiero uno es aportar", zanjó el chileno, que a día de hoy se ve para seguir en Europa al menos una temporada más.

Esta temporada Manuel Pellegrini está rotando al de Viluco y a Rui Silva, dando una serie de cuatro partidos a cada cancerbero. En la presente campaña, Bravo ha disputado un total de 16 partidos, once de LaLiga, cuatro de Europa League y uno de Copa del Rey y sigue siendo titular indiscutible para el seleccionador Martín Lasarte, capitán de Chile con el que ha jugado ya un total de 142 partidos.

Por ello, y pese a que aún no se ha comunicado de forma oficial la ampliación de su contrato con el Real Betis para una temporada más, pues finaliza el próximo 30 de junio, todo hace indicar que seguirá una campaña más en Heliópolis, para sí plantearse su definitiva vuelta al fútbol chileno en el verano de 2023, donde poder jugar sus últimas temporadas como profesional. En Santiago de Chile seguro que lo esperan con los brazos abiertos...