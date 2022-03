Pellegrini confirma ocho bajas y un disponible

El entrenador del Real Betis solventa las dudas y, al menos, no tendría que hacer variaciones en el lateral izquierdo

Como suele ser habitual en él, Manuel Pellegrini confirmó los jugadores que entrarán en la convocatoria del Real Betis para Vigo y los que se quedarán fuera por lesión.

En este sentido, el preparador bético confirmaba que Juan Miranda, duda tras el duelo ante el Eintracht, podrá estar en la lista, pero que, en cambio, se ha caído Rui Silva, que no pudo empezar hoy el entrenamiento y es baja por lesión.

En total serán ocho los jugadores que se pierdan este encuentro, pues al portugués y a las conocidas bajas por lesión hay que añadir los sancionados Aitor Ruibal y Nabil Fekir, el primero por acumulación de amonestaciones y el segundo por la roja que vio ante el Athletic y que de momento, y salvo que lo evite Apelación, le hará también perderse el próximo partido

"Rui Silva tuvo un golpe muy fuerte en el partido de Alemania, en un córner. No en el último, sino anteriormente. Tiene un edema en la pierna bastante grande que no le permite entrenarse", indicaba Pellegrini. Al ser un golpe no tendría, en teoría, problemas para poder entrenarse durante el parón, pero será baja segura ante el Celta. Eso haría regresar a la portería a Claudio Bravo en la mitad de la rotación en la que el portero luso debía ocupar el arco.

"Para mañana están fuera Rui Silva, Montoya, Álex Moreno, Guardado, Camarasa, Tello, Nabil Fekir y Aitor Ruibal, que son los dos que están suspendidos. Juan está en la lista de citados y ya veremos cuál es el equipo mañana", añadía Pellegrini. Eso al menos confirma que el de Olivares viajará y que su presencia podría evitar ver a SAbaly en el lateral zurdo, aunque el entrenador bético no lo haya querido confirmar.

Montoya, Álex Moreno, Guardado, Camarasa y Tello, por su parte, ya han sido baja en los últimos partidos y a alguno de ellos, como el lateral zurdo catalán, se le espera para el regreso del parón.

El técnico chileno hará varios cambios en el once inicial para Balaídos, como tiene acostumbrados, y podría tener continuidad la fórmula de dos mediocentros de contención o, por momentos, un 'trivote' que utilizó ante el Athletic. Con Guido Rodríguez recuperado de las molestias que tuvo en Alemania, Pellegrini tendrá hasta tres opciones de ese perfil para esos dos puestos.

El objetivo debe ser ganar para no perder comba con los cuatro primeros puestos, sobre todo, y más teniendo en cuenta que el Barça visita el Bernabéu, que Sevilla y Real Sociedad se enfrentan entre sí y que el Atlético tiene hoy un difícil duelo en Vallecas.