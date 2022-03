2-0: Portugal no falla y William Carvalho estará en su tercer Mundial, quinto de Cristiano

El mediocentro bético saltó al campo en el minuto 77 en lugar de Otávio y ayudó a mantener un triunfo muy valioso ante Macedonia del Norte

Con un doblete de Bruno Fernandes (2-0), Portugal no falló este martes ante Macedonia del Norte, que no pudo repetir la gesta conseguida ante Italia, y puso rumbo al Mundial de Qatar, el quinto que jugará Cristiano Ronaldo. Será el tercero del bético William Carvalho, que volvió a participar en la segunda parte, ya con el encuentro resuelto, para aguantar un marcador valioso para la 'seleçao'. Un gol en cada tiempo del medio ofensivo del Manchester United aseguraron el billete a Catar a las 'quinas', que ya habían superado a Turquía en el arranque de la repesca y que no se han perdido ninguna cita mundialista desde 1998.

Macedonia del Norte, que dio la sorpresa la semana pasada al apear a Italia, actual campeona de Europa, no tuvo opciones reales de repetir la hazaña de Palermo en un partido dominado por el equipo capitaneado por Cristiano. Fernando Santos apostó por el mismo sistema que le dio buenos resultados ante Turquía, aunque con tres novedades en el once, todas en la defensa: las de João Cancelo y Pepe -que volvieron tras una sanción y el coronavirus, respectivamente- y Nuno Mendes.

Los macedonios salieron al campo con valentía y se hicieron con el balón en los primeros minutos, en los que Portugal no conseguía imponerse. Las 'quinas' tuvieron dificultades para encontrar huecos en la primera fase del partido. La primera ocasión clara llegó en el minuto 14, con un remate de Cristiano que se fue rozando un poste, al que Macedonia respondió de inmediato con dos córneres seguidos que no aprovechó.

Poco a poco, Portugal se fue acercando más a la portería rival y Diogo Jota pudo abrir el marcador en el minuto 24 con un remate de cabeza tras un saque de esquina. Pero el primer gol del partido llegó tras un error de la selección balcánica. Pasada media hora de juego, Bruno Fernandes cazó un mal pase de Stefan Ristovski y, tras una combinación con Cristiano, puso por delante a los lusos. El gol terminó de dar el control del partido a Portugal, ante una Macedonia que no conseguía crear peligro ante la portería de Diogo Costa.

Los locales salieron tras del descanso en busca de un tanto que les diese mayor tranquilidad, que llegó, otra vez, en los pies de Bruno Fernandes. El futbolista del Manchester United firmó el doblete en el minuto 65, cuando la selección de Portugal salió rápido a la contra y Jota, desde la izquierda, le puso un centro. Fernandes remató de primeras y mandó el balón al fondo de la portería.

Macedonia del Norte intentó reaccionar y creó alguna acción de peligro, como un disparo de Bardhi desde la frontal, pero el balón del jugador del Levante se fue muy desviado. En la grada ya se saboreaba la victoria y los portugueses se lanzaron a corear su himno en Do Dragão, lleno para la ocasión. Los minutos finales del partido fueron tranquilos para Portugal y Fernando Santos aprovechó la ventaja para, ya en el tiempo añadido, hacer debutar a Vitinha, joven medio del Oporto.

Portugal logró así el billete a Catar tras una decepcionante fase de grupos en la que quedó segunda del suyo, por detrás de Serbia. El pase de Portugal asegura además el quinto Mundial a Cristiano, que lo jugará con 37 años.



FICHA TÉCNICA.-

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes; Moutinho (Vitinha 92'), Bernardo Silva (João Félix 87'), Bruno Fernandes (Matheus Nunes 89'); Otávio (William Carvalho 77'), Diogo Jota (Rafael Leão 77') y Cristiano Ronaldo.

Macedonia del Norte: Dimitrievski; Stefan Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Elmas (Nikolov 88'), Bardhi, Ademi, Trajkovski (Churlinov 59'); Milan Ristovski (Miovski 46') y Kostadinov (Aškovski 76').

Árbitro: Anthony Taylor (inglés). Amonestó al local João Cancelo; y a los visitantes Musliu y Alioski.

Goles: 1-0 (32') Bruno Fernandes; 2-0 (65') Bruno Fernandes.

Incidencias: Partido de repesca para la clasificación del Mundial de Qatar 2022, disputado en el Estadio do Dragão de Oporto ante 48.010 espectadores (lleno).