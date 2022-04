Y Juanmi cogió su fusil

No marcaba desde el 3 de febrero, con el doblete en el 0-4 copero ante la Real Sociedad; en LaLiga, su última tanto era del 18 de enero, al Alavés... pero ante Osasuna volvió por la puerta grande: dos goles y dos asistencias

Marcó dos, estuvo en los otros dos y se reencontró con el gol ante CA Osasuna (4-1) dos meses más tarde desde que anotara otros tantos en la victoria copera ante la Real Sociedad (0-4), Juanmi Jiménez, un delantero sigiloso e indetectable que se ha convertido en el máximo del Betis con dieciocho goles, catorce de ellos en LaLiga.

Un gol propio del más listo de la clase al 'robarle la cartera' al osasunista Nacho Vidal y otro de un zurdazo seco imposible para Sergio Herrera, los dos tantos logrados por Juanmi en el Benito Villamarín supusieron la vuelta al gol del punta de Coín después de los dos logrados ante el Real Sociedad el 3 de febrero. En LaLiga, no marcaba desde el 18 de enero ante Alavés.

Desde entonces, el idilio de Juanmi con el gol parecía haberse enfriado pese a la confianza depositada en su juego, tan difícil de detectar por las defensas, por el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, artífice de haber devuelto al delantero malagueño al mejor de sus niveles, el que ya conocía de su etapa en el Málaga CF.

No obstante, el '7' bético dijo que, pese a la sequía, estaba tranquilo porque "sabía que llegarían" después de haber "atravesado una racha en la que no llegaban: con trabajo sabía que llegarían", dijo conocedor de los códigos clásicos de los '9', tanto que el Betis destacó en su redes que Juanmi 'nunca se fue'.

Con dos delanteros de características muy distintas a él, como Borja Iglesias y William José da Silva, Juanmi usa otras armas desde su poco más de uno setenta de estatura y sesenta kilos de peso como su inteligencia a la hora de moverse fuera del control de los centrales, en las bandas y allí donde intuye que va a caer el balón.

Fruto de esta inteligencia táctica, además de los dos goles que marcó, fue su participación en los otros dos del Betis ante Osasuna, en uno de ellos al recoger un balón bajado por William José y ponérselo a su homónimo Carvalho para que se marcara un nuevo alarde; y en el otro al dársela a Álex Moreno en su lujoso colofón a la goleada bética.

En todos los casos, el malagueño se sale del control de las defensas, da un paso atrás u otro al lado para aparecer cuando menos se lo esperan, lo que le ha hecho ser el máximo artillero verdiblanco en la presente campaña y el más efectivo de entre todos los españoles en LaLiga con 14 tantos junto con el españolista Raúl de Tomás -más uno no contabilizado porque se le atribuyó en propia meta al RCD Mallorca-.

"Lo conocemos desde hace años. Me alegro por él porque había enganchado una racha en la que las metía todas y luego le costaba. Ha tomado la suficiente madurez para llevarlo con calma", dijo del delantero de Coín Manuel Pellegrini, quien ha utilizado al futbolista malagueño en 37 partidos en tres competiciones.

A sus 28 años, Juanmi vive este año sus mejores momentos como verdiblanco en su tercera temporada en el Benito Villamarín tras un rosario de lesiones que le ha acompañado desde su llegada procedente de la Real Sociedad, un calvario derivado de una operación de fascitis plantar que lo habían mantenido casi inédito hasta el presente ejercicio.

Pellegrini conoce a Juanmi desde que lo tuvo en el Málaga en 2013 y ahora está sacando la mejor versión de este jugador que llegó al Betis después de tres años en la Real Sociedad con un contrato hasta 2024 y que ahora tiene incluso un cántico especial de la afición verdiblanca -"Oh Juan Miguel, oh Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel"- y hasta un villancico.

Juan Miguel Jiménez López comenzó su carrera en la cantera del Málaga hasta debutar con el primer equipo con 16 años el 13 de enero de 2010, tres años más tarde fue cedido al Racing de Santander hasta el final de la temporada y, tras dos años en el Málaga, fue fichado por el Southampton inglés ante de recalar en San Sebastián.

Internacional con España en las categorías sub 16, sub 17 y sub 19, Juanmi ha vestido la camiseta de la selección española absoluta en una ocasión, en marzo de 2015 ante la selección de Holanda y, sobre una posible vuelta, dijo estar "tranquilo" porque "lo primero es hacer las cosas bien en el Betis" para seguir con "el objetivo de la Champions", que "está cerca y ojalá se pueda acabar la Liga lo más arriba posible".

Carlos del Barco