La decisión de Chile sobre el banquillo de la selección y el feo gesto hacia el míster del Betis, Manuel Pellegrini

El 'Ingeniero' ha sido estos días el favorito de una 'short list' de 3-4 posibles sustitutos de Martín Lasarte al frente de la 'Roja'

Ariel Holan, que adiestra actualmente al Club León mexicano, y Matías Almeyda, de los San José Earthquakes de la MLS, son los principales candidatos a sustituir a Martín Lasarte como seleccionador de Chile. Y eso que, antes incluso de conocerse su destitución, el nombre de consenso y que más ilusión despertaba en la prensa y la afición transandinas era el de Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, quien ya expresó en muchas entrevistas que algún día le gustaría dirigir a su país y que sería el único combinado nacional que tomaría, pero que todavía se veía con fuerzas para sentarse en banquillos de clubes europeos, como demuestra su reciente renovación hasta 2025 en Heliópolis.

Además, el 'Ingeniero' ha dejado entrever que no hay 'feeling' con los actuales dirigentes de la Federación de Fútbol Chilena, a los que no conoce personalmente, de hecho, y que necesitaría una connivencia con ellos para cambiar de arriba a abajo el sistema de trabajo y otros aspectos del balompié en la nación suramericana. Una revolución a la que no están dispuestos en la ANFP, al parecer, como ha dejado claro su presidente, Pablo Milad, que tuvo un feo gesto hacia Pellegrini en su reciente comparecencia ante la prensa, a la vuelta de un viaje a Qatar. El alto ejecutivo no ha querido ni siquiera hablar con el de Santiago antes de descartarlo para la selección, por lo que podria haber escogido unas palabras más elegantes, ya que, en cierta forma, culpa al caché del preparador bético.

"Chile no tiene plata para un técnico de 'clase A'. Yo hablé con dos y (Francis) Cagigao, con uno. Los presentaremos a la directiva de la Federación, junto con su propuesta económica, con un plan de trabajo para cuatro años que debemos desarrollar. Ojalá que resulte un técnico que les guste a todos, porque, si hay un técnico de consenso que guste a los presidentes, a la Federación, a los medios y a la hinchada, sería lo ideal, para que no vuelva a pasar esto de no ir al Mundial. ¿Pellegrini? Un entrenador de 'clase A' son 12 millones de dólares libres de impuestos al año. Es decir: estamos hablando de 16 millones. La ANFP no los tiene. Eso hay que verlo. Vamos a analizar y distribuir los presupuestos con un fin, lo deportivo. Hemos rebajado los costos un 22%", asegura el rector andino, hablando de unas cantidades que cuadriplican los que percibe el 'Ingeniero' en el Betis y, por tanto, irreales.

"Él está en otro nivel y no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta. Yo hablé con Arturo Salah y, según él, Pellegrini ni quiere entrenar a Chile", zanjó Milad. Queda claro, por tanto, que el deseo de muchos aficionados y del propio míster no se cumplirá a corto plazo, al menos con los actuales dirigentes al frente de una ANFP con intereses distintos.