Gran detalle del Betis con sus socios para que ejerzan en los días previos a la final de Copa

El club verdiblanco regalará miles de banderas de la final de Copa del Rey a partir de este jueves por la mañana

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha repetido en varias ocasiones desde que el conjunto bético se clasificara para la final de la Copa del Rey que iba a tratar que los béticos recordaran esta final y la vivieran de firma muy especial, ya que hacía muchos años -17 concretamente- que no disfrutaban de algo parecido.



Con poco más de 20.000 entradas para cada club y compromisos que atender, el Betis no pudo contentar nada más que a los socios más antiguos y, por ello, quiere concentrar a todos los béticos posibles en el Benito Villamarín, para que animen desde la distancia.



Pero está dando más pasos para que estos días sean especiales. El club verdiblanco ha hecho hoy público que repartirá a partir de mañana banderas conmemorativas de esta final de Copa del Rey ante el Valencia.



La idea, según el club, es que los béticos "engalanen sus ventanas y balcones. De esta manera, la ciudad lucirá espectacular, de verdiblanco, en los días previos a la final". Y que lo hagan con unas "banderas especiales" que "han sido diseñadas expresamente para la cita histórica del 23 de abril".



Las banderas podrán recogerse desde este jueves por la mañana. Así lo dejaba claro el Real Betis Balompié en un comunicado:



"Las banderas serán gratuitas para los socios del Real Betis Balompié. Cada socio puede retirar una bandera. Cualquier bandera adicional que el socio quisiera adquirir tiene un precio de 5 euros por unidad. El precio para resto de aficionados es de 5 euros por unidad. El reparto de banderas es hasta agotar existencias, no siendo posible ni reservas ni envíos de las mismas. El pago solo puede realizarse por medio de tarjeta bancaria.



La recogida de banderas se podrá realizar en Gol Sur del Estadio Benito Villamarín, a través de la Puerta 10, entre el jueves 7 y el miércoles 13 de abril en el siguiente horario:



- Jueves 7 y viernes 8: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.



- Lunes 11, martes 12 y miércoles 13: de 10:00 a 14:00 horas.

¡Comenzamos el reparto de la bandera especial de la final de la #CopaDelRey! ¡A engalanar los balcones de la ciudad!



? https://t.co/vh30pyRpqT pic.twitter.com/BfjS86zxPw — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) April 6, 2022

Aquellas personas que no puedan recogerlas en los plazos indicados podrán retirarlas la semana antes de la final, con la diferencia de que dicho reparto de las banderas sería en la Oficina de Atención al Bético. El horario de ese reparto se ciñe al horario de la OAB. Es decir, de lunes 18 de abril a jueves 21 de abril de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. El viernes 22 de abril en horario de 10:00 a 14:00 horas.Las banderas pueden ser retiradas por un tercero en nombre del socio, presentando en la retirada de la bandera el carnet de socio físico, foto o fotocopia del mismo, así como una autorización firmada en nombre del tercero que vaya a retirar la bandera".El club aclara que se podrán recoger "hasta agotar existencias" por lo que se espera una gran afluencia de aficionados en los primeros días de venta de las camisetas.