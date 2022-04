"Ningún sueño es pequeño", todo un homenaje al Betis

Kiko Veneno cumple una asignatura que tenía 'pendiente' con su Betis

"Ningún sueño es pequeño" es el título de la canción que Kiko Veneno está componiendo para dedicarla al Real Betis Balompié, en la que incluirá una expresión del acervo popular: "Qué bueno es mi Betis; Betis bueno ahí".

En una entrevista con EFE con motivo de su 70 cumpleaños y de los 30 años de su disco de mayor repercusión, "Échate un cantecito", Kiko Veneno ha adelantado parte de la letra la canción que desde hace tiempo quería dedicarle a su equipo de fútbol:

"Un corazón que nunca pierde... Desde lejos el mundo se ve azul, pero si te acercas más se ve verde... Me gusta verte verde, como el viejo verde... Me gusta ver un corazón que nunca pierde", será parte de la letra de la canción, que su autor ha descrito como "será cosa antigua, antigua, nada que ver con las letras de Rosalía", artista a la que ha considerado flamenca y de la que ha dicho que "entrará en la historia de la música".

Parte de esa letra bética le ha venido durante sus recientes vacaciones en Grecia -país que no conocía y al que ha viajado por complacer a su mujer, que estuvo allí en su juventud: "Los cantantes a nuestras parejas les damos muy mala vida, por ejemplo Will Smith", ha comentado con el sentido del humor que lo caracteriza-, donde ha dicho que la gente es como la de Andalucía: "Están todo el día en la calle".

No obstante, ha aclarado que ha viajado a Grecia solo para descansar, ni siquiera se ha llevado la guitarra, y que no cree en la inspiración sino que practica la constancia, una actitud que le ha acompañado en el país mediterráneo, "un país precioso, como Andalucía con los olivos, pero salvaje y natural; no sólo el olivar, hasta los huertos y los jardines son salvajes".

Kiko Veneno ha asegurado que no podrá ver al Betis en la final de la Copa del Rey porque estará actuando en ese momento, y ha recordado que se hizo bético "por causalidad", cuando el Betis ganó la Copa el mismo día que el acabó de grabar "Veneno" con Raimundo Amador, un disco del que ha dicho que sigue siendo "totalmente contemporáneo".

"Mi arte es andaluz, mi estilo de vida y mi chispa son andaluces", ha dicho el artista nacido en Barcelona y llegado a Cádiz con dos años y quien efectúa, "con mucho cariño", una reivindicación de "lo cateto", porque eso supone "una reivindicación de la conexión primaria con la naturaleza".