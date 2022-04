Tras llegar al Betis, Rui Silva no descarta "dar otro salto" en su carrera, pero aprendió la lección

El portero admite que, aunque pensó que sí "estaba preparado", se dio cuenta de que "no era el momento adecuado para competir al más alto nivel"

No está siendo el portero titular del Real Betis. Al menos, no lo indiscutible que ha sido las anteriores temporadas en el Granada, donde sólo descansó cuando no hubo más remedio. Aarón Escandell anduvo siempre a su sombra con Diego Martínez en el banquillo, como le toca ahora con su compatriota Luís Maximiano, pero Rui Silva sabía muy bien dónde se metía. De hecho, contaba con opciones, tanto más suculentas en lo económico y hasta en lo deportivo (donde su presencia siempre de inicio quizás se cuestionaría más que en Heliópolis), como también menos atractivas aunque siendo intocable. El luso valoró todo y terminó respetando su contrato con los verdiblancos, que pudo romperse hasta el final del mercado invernal de la 20/21 a cambio de dos millones de euros, cuatro en el caso del Sevilla FC.

No fue así, por lo que el otrora cancerbero de Nacional se preparó para competir con un gran guardameta como Claudio Bravo, de sobrada experiencia internacional y varios títulos a sus espaldas. Al final, se ha repartido las tres competiciones entre ellos y Joel Robles (tan sólo tres encuentros de Copa), con más minutos (2.388) para el portugués, a quien respetaron más las lesiones que al ex de Colo Colo (1.692'). Ocho partidos de ventaja para él a falta de conocer la alineación de la visita liguera a San Sebastián, si bien la ambición no siempre va aparejada con la lógica. Así lo hizo saber Rui Silva en su entrevista con el podcast 'Defiende tus sueños', recogida por 'A Bola', donde expresó sus deseos de volver a saborear un gran torneo con su país: "Tengo el objetivo de jugar el Mundial, de volver a la selección. Sé la exigencia, sé que tenemos porteros de mucha calidad y que la selección sólo gana con eso, pero tengo esa ambición".

Sobre su futuro, quiso aclarar que siempre mira hacia arriba: "Ha sido una buena primera temporada. Por supuesto que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos y el año pasado (con el Granada) jugué 46 o 47. Pero para eso está un entrenador; él toma las decisiones, y eso es algo que siempre tenemos que respetar, además de mantener la concentración, continuar con nuestro trabajo y aprovechar las oportunidades (...) Quiero luchar por títulos, jugar la Champions League y participar en los grandes torneos europeos y mundiales; seguir creciendo y, quizás, dar un salto más". Una evolución que también podría cumplir en La Palmera, si bien de las palabras del dorsal '13' se desprende un posible cambio de aires en unos años.

Rui Silva también habló de su carrera como profesional y de la impresión de llegar al fútbol español, en 2016, para representar al Granada, tras cuatro temporadas en Nacional: "En ese momento pensé que estaba preparado, pero, cuando llegué y vi la realidad de la Liga española, me di cuenta de que quizás ése no era el momento adecuado todavía para competir al más alto nivel. Y también acabé entrando en un equipo que estaba sufriendo mucho, en un año muy complicado en el que acabamos descendiendo de división. Pero para mí eso resultó ser lo mejor, poder jugar en una Liga muy competitiva e ir subiendo poco a poco, porque la realidad de un fútbol y otro es totalmente diferente".