Haro: "Es una barbaridad que para el Betis esto pase cada 17 años".

También habló el vicepresidente verdiblanco sobre los polémicos audios entre Rubiales y Piqué

Ángel Haro y José Miguel López Catalán están a poco más de 24 horas de vivir su primera final como presidente y vicepresidente del Real Betis. Hoy, ambos han pasado por los micrófonos de Radio Sevilla donde esperan que el crecimiento del Betis no termine aquí, sino que esto sólo sea el principio. "Es una barbaridad que para un club como el Betis esto pase cada 17 años. Trabajamos para momentos como éste, veo al equipo bien y eso me da confianza. Manuel (Pellegrini) es un tío tranquilo. Aporta eso, tranquilidad. Estos momentos los vive con calma. Sabe transmitir que todos los jugadores y él mismo tienen algo importante", explicaba Haro.

Respeto al rival, el Valencia CF: "Utilizará sus armas, pero no está exento de calidad. Los primeros minutos van a ser claves".

Cena institucional con la RFEF tras la polémica de la Supercopa de España: "Tendremos la altura institucional que se merece. La relación es correcta. Me gustaría que no hubiera un reparto tan asimétrico y también hay que denunciar cómo se ha obtenido esta información por la privacidad de las personas. Mientras más transparente sea el fútbol, mejor. A nadie que no sea Madrid o Barça le puede gustar. No estoy de acuerdo con el reparto pero en una asamblea tú tienes los medios que tienes".

También López Catalán se pronunció sobre algunas cuestiones. "Es una consolidación del proyecto. Tres veces de las últimas cinco nos hemos clasificado para Europa y eso supone crecimiento deportivo", explicó sobre la planificación desarrollada estos años.

La derrota frente al Elche: "Ganar, ganar y ganar hubiera sido mejor. Por otra parte, es verdad que es muy importante no plantear estos partidos con una confianza excesiva. Nos servirá para ir con las orejas tiesas. Una final hay que jugarla con intensidad".

Los polémicos audios de la Supercopa de España: "Esto va a dar oportunidad para un punto de inflexión. Este contrato es uno más. Ahora nos centramos en nuestro final y en acabar la temporada y luego debe llegar ese momento para sentarnos con la RFEF y LaLiga".