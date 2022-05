Canales, "desilusionado" con la segunda mitad, quiere que el Betis le ponga remedio en "otra final"

La ambición del cántabro le impide conformarse con el empate, aunque pasa página rápido para recordar que irán "a por todas ante el Barça"

"Teníamos mucha ilusión depositada en este partido, que nos acercaba mucho a la zona Champions, pero sumamos y seguimos ahí, al menos. El Getafe también se jugaba la vida por el descenso. Estoy un poco desilusionado por esa segunda parte, sobre todo. En la primera sí hemos salido como queríamos, pero luego hemos estado con la pelota, aunque muy largos; no llegábamos a las segundas jugadas, perdimos el ritmo€ Amargo el sabor por eso", confesaba en zona mixta un Sergio Canales que, tras atender a los compañeros de Gol y luego a la TV oficial del Betis, con Eduardo Carrillo en el micrófono, fue viniéndose un poco arriba, ya que parecía bajo de ánimo al empezar.

Fruto, sin duda, de la ambición de un ganador nato como el '10', de los mejores en el primer tiempo, si bien fue bastante vigilado en la reanudación. Sin buscar coartadas, sí quiso dejar claro el santanderino que ya sabían que no iba a ser un encuentro sencillo por muchos motivos, aunque no utilizó la carta del cansancio o de la resaca por el título de la Copa del Rey: "Jugábamos ante un buen equipo que está en una situación complicada. Se está viendo que en este final de temporada cuesta más ganar. Me quedo con la actitud, pero hay aspectos que mejorar. En ese segundo tiempo, nos faltó la velocidad de balón del primero Ya llegamos al final (por lo del cansancio), pero, sinceramente, antes de la final ya sabíamos la fecha de éste. Hemos tenido tiempo para prepararlo, así que no es excusa. La primera parte ha sido muy buena, pero la segunda€ Bueno, nos vamos un poco desilusionados".

Tras reconocer que el pasillo del Getafe fue "un gesto muy bonito que le honra", ya que "es muy importante la deportividad", máxime "tras un logro bonito", Canales cambió el chip rápidamente para pensar en el encuentro ante el Barcelona del próximo fin de semana, clave para conocer si el Betis luchará o no hasta el final por la UCL, después de tres jornadas sin ganar en LaLiga: "Jugamos en casa, con nuestra afición. Es otra final, porque nuestras opciones de llegar a ese cuarto puesto pasan por este partido. Tenemos la mentalidad de seguir creciendo, por lo que iremos a por todas, ya que todo pasa por ganar el sábado. Estamos a tres puntos de la Champions y en nuestro estadio no podemos perdonar. Tenemos que tomárnoslo así".