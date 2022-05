Canales admite que el Betis necesitaba "mentalmente" un triunfo con pluses: "En fútbol hay que seguir soñando"

El cántabro no celebró su tanto ante su ex equipo.

Aunque la Champions "está muy complicada", quiere ganar las dos jornadas que quedan "por la afición y el equipo, que se lo merecen"

"Estamos muy contentos". Así resumía Sergio Canales en zona mixta el estado del vestuario, que se quitó la presión de cuatro jornadas sin vencer y apenas viendo puerta con una contundente goleada en Valencia (0-3) que contó con la participación del cántabro, que no celebró el segundo por su pasado che. "Necesitábamos esta victoria, sobre todo mentalmente. Es fundamental para los dos partidos que quedan. Es verdad que soñábamos con la Champions, que está muy complicada, pero en fútbol hay que seguir soñando. Ha sido una victoria muy trabajada", añadía el mediocampista heliopolitano, que se resiste a tirar la toalla como casi hizo Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa a la cita en Mestalla.

"Éstos son partidos siempre muy complicados, ante equipos intensos y buenos defensivamente que juegan a que cometas un error y castigarte; ellos juegan a eso. Hemos trabajado bien el partido, leyendo bien cada tramo y sabiendo cómo y cuándo apretarles; es verdad que el gol de Willian nos ha dado tranquilidad y, luego, jugamos a contener y salir a la contra. La capacidad del equipo de actuar con varios estilos nos da muchas opciones", se vanagloriaba el ex de Real Sociedad y Real Madrid. "Una vez más, el trabajo defensivo ha sido espectacular, dejando la puerta a cero. Hemos tenido la calma que nos faltó en los dos últimos partidos, por ejemplo. Yo no veo nada mal en que Nabil, Juanmi o yo hablemos cuando hay acciones concretas, porque todos queremos lo mismo, marcar pero ganar por encima de todo. Soy responsable de que haya claridad en esos metros finales, y esta vez, en los tantos de Willian y en el mío, que tenía muchas ganas, he tenido esa tranquilidad que me faltaba últimamente", aseveraba el '10' hoy azulino.

Consciente de que la esperanza de ser cuartos puede esfumarse este miércoles en el Martínez Valero si los colchoneros vencen (seguirían a seis puntos, a falta de otros tantos en disputa, con el 'goal-average' a su favor), no quedará por ellos apurar hasta el final si los de Simeone tropiezan. "Obviamente, la UCL está muy difícil y no depende de nosotros. Siempre hay que creer y, mientras sea posible, lo vamos a intentar. Independientemente de cómo quede el Atlético, el objetivo, por el club y la afición (que se lo merecen), es ir a ganar los dos partidos que quedan. Nos queda un camino muy bonito en este proyecto de crecimiento e ilusión. Es una pena que no dependa de nosotros entrar en Champions, pero, si somos quintos después de tantos partidos sin ganar, es que los que vienen por detrás tampoco han podido ganar mucho; es que la dificultad es máxima", zanjaba Canales.