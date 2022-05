Setién 'vuelve' del retiro para posicionarse por Pellegrini

El extécnico del Betis se habría ofercido tras dos años sin entrenar a ningún equipo

Chile sueña con jugar el Mundial de Qatar. Aunque por clasificación no le correspondía ni siquiera ser el 'primer suplente' para la repesca, ya que acabó en séptima posición las Eliminatorias Suramericanas, ha reclamado a la FIFA y la Conmebol por un supuesto pasaporte falso de un jugador ecuatoriano (Byron Castillo), y piden que a Ecuador le den por perdidos sus partidos de la fase de clasificación, entre ellos los dos que jugó ante Chile, lo que le auparía en la clasificación.

La duda está en quién dirigiría a esa selección en el caso de que se clasificase para el Mundial de noviembre. Martín Lasarte, tras acabar mal esas Eliminatorias, fue destituido y en los últimos meses la ANFP (Federacion Chilena) viene hablando con varios técnicos antes de tomar una decisión.

Evidentemente, el primer nombre que salió fue el de su entrenador más internacional, un Manuel Pellegrini que era el preferido de aficionados y dirigentes. Tanto creció el rumor que el propio Pellegrini se vio obligado a aclarar que no va a moverse del Real Betis, que ha renovado este año por dos temporadas más, tiene su compromiso con el club verdiblanco y piensa cumplirlo.

"Para mí, sería un orgullo dirigir a Chile. Pero, si vuelvo, es para un trabajo general en torno al desarrollo del futbol, para aspirar en un tiempo prudente y lógico a sacar una buena generación de jugadores. (...) En mi país no quiero fracasar; si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro; me encantaría mejorar el fútbol chileno", indicaba el entrenador del Real Betis, que también añadió que "mientras tenga la alternativa de dirigir clubes", va "a dirigir clubes".

Tras descartarse él mismo, la ANFP ha hablado con otros técnicos. El exsevillista Matias Almeyda parecía el gran favorito, pero se comprometió hace dos semanas con el AEK de Atenas, en lo que es su primera experiencia en Europa.

Aparte de él, también ha hablado o se han relacionado los nombres del 'Chacho' Coudet, Ricardo Gareca, Sebastián Beccacece, Gabriel Heinze y el de un técnico español, Beñat San José, desconocido en nuestro país, pero con una buena trayectoria en América y Oriente Medio.

Esta semana, un nombre saltaba a la palestra. Se trata del extécnico del Real Betis Quique Setién. Según el diario La Tercera, el entrenador cántabro se habría ofrecido para el cargo después de dos años en los que ha estado sin entrenar, desde que cayó en Champions con el Barça ante el Bayern Múnich (2-8). El aval que tendría sería Arturo Vidal, con quien tuvo más de un problema en su etapa barcelonista, pero el jugador chileno acabó defendiendo que el técnico no había podido trabajar bien.

Según este medio, Setién no estaría entre los favoritos, pero su nombre ya está encima de la mesa. Y, con él, la señal que de quiere volver a los banquillos.