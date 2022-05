Cordón, sobre el Betis 22/23 y el "exigente" Pellegrini: "El paso adelante no está en mis manos, sino en las del club"

El director general deportivo prevé "un verano aún duro", pero también que, "cuando se encuentre el equilibrio financiero, el crecimiento será exponencial"

El director general deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, pasaba este lunes por 'Todo al Verde', programa estrella de la televisión oficial del club, para hacer balance de una temporada nuevamente histórica y sentar las bases de la próxima. Parco en detalles, una actitud necesaria por las limitaciones económicas y la fuerte competencia, el extremeño se refirió al "paso adelante" que pedía el míster, Manuel Pellegrini, desde la sala de prensa del Santiago Bernabéu en la última jornada de LaLiga, aunque defendió la austeridad, que ha dado pingües beneficios a los verdiblancos desde su llegada, y el buen hacer antes que el derroche.

Uno de los responsables de la ascensión del Villarreal y del último año de gloria del Mónaco dejó en manos de Haro y Catalán si el salto se produce ahora o en años venideros, aunque tiene claro que todo pasa por mantener el grupo y por apostar por la cantera. Mientras tanto, parece tener claro lo que hacer para superar un listón "que ya está muy alto", sin pistas sobre los movimientos que ya ha realizado para reforzar la plantilla e, incluso, bromeando sobre la introducción de muchos millones de euros en la ecuación de la planificación. Cordón se refirió a los siguientes asuntos, de plena actualidad.

COPA DEL REY

"Tenemos que felicitarnos todos los béticos. Fue una noche muy especial, que querías que no llegase, pero, que cuando llegó, querías que pasara pronto; ahora, quieres que no se olvide nunca. Antes del partido, la verdad, sí lo viví con muchos nervios, pero, luego, aunque es un partido de fútbol diferente, ya te centras en lo deportivo y hay que saberlo llevar"



GIGANTE DORMIDO

"Hace unos meses, ya va para años, cuando llegué, dije eso. Creo que ya al gigante lo hemos despertado entre todos. Ahí están los resultados, la estadística. Ha sido un trabajo desde la parte más baja del club, desde las tinieblas (lavandería, jardinería, vigilancia), hasta arriba del todo, con nuestro presidente y nuestro vicepresidente; todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Ahora, tenemos que continuar y echarle a caminar"

"Para eso estamos trabajando todos en esta entidad. Siempre tenemos ese aliciente todos los que trabajamos en el fútbol, que los equipos y las estructuras progresen. Sí esperaba que creciésemos y que despertásemos al gigante; estoy muy contento de que todo el mundo haya participado en esta situación"



SENSACIÓN DE GRUPO

"Creo que la gestión humana es fundamental en el deporte, pero también en cualquier empresa, en cualquier sitio donde se forma un equipo. Si la llevas a cabo, vas a obtener muchos beneficios. Hay que aplicarla desde el principio a todas las áreas y los departamentos del club. En eso hemos logrado crecer y se ha notado en el rendimiento. Me gusta estar cerca de los jugadores, nuestros 'niños', desde que llegan a la ciudad deportiva hasta que se marchan, así como de todas las personas que rodean a nuestro staff y nuestra plantilla. Es una parte muy importante (de mi trabajo)"

"Eso hay que crearlo. No es una cuestión de que llegues y ya esté. Lo hemos ido creando entre todos, depositando alguno una noción más, pero todos con su pequeño papel. Esa gestión, generar un ambiente positivo que provoque que el jugador se sienta identificado con el club y que quiera crecer con él, que la entidad tenga éxito para que su familia se sienta bien en la ciudad€ Quizás al principio costó un poco más, pero lo logramos con el paso de los meses. Bellerín, que ha vivido muchos años fuera, ya dijo que no había vivido un vestuario como éste. Por mi parte, en los clubes que he estado, he procurado siempre que fuese así, porque creo que ayuda mucho al rendimiento de la plantilla y a que se consigan los resultados"



JOEL, TELLO...

"Ciertamente, son profesionales increíbles, pero no se van por la puerta de atrás. Han llorado ellos y otros compañeros que se han tenido que despedir. Su actitud ha sido ejemplar dentro del vestuario; habrán contribuido más o menos, pero la competitividad en los entrenamientos, sus palabras antes de salir a un campo€ Han sumado muchísimo para conseguir los objetivos, aunque la prensa y los aficionados no se den cuenta. No todos son los momentos de juego; los que estamos aquí nos fijamos en lo que han ayudado de puertas para adentro"

"Joel, aparte de actitud y competitividad, ha hecho que el resto de guardametas tuviera que tener las orejas levantadas, porque ha cumplido cuando le tocó jugar y es un portero de nivel que, si ellos fallaban, estaba cerca y preparado"



BELLERÍN

"Está claro. Era un año de cesión solamente. Él hizo un gran esfuerzo por venir, el Arsenal hizo otro pequeño esfuerzo y el Betis también. Ha acabado la temporada y tiene que regresar. Ya veremos qué va ocurriendo con el paso de los meses"



PLANIFICACIÓN AMBICIOSA

"No está en mis manos, sino en las del club, que es el que, con su situación económica y el (deseado) equilibrio financiero, decidirá si estamos capacitados para dar pasos hacia arriba, mantenernos como estamos o sobrevivir, por así decirlo. Llevamos dos años de austeridad y todo el mundo está diciendo que el rendimiento fue sobresaliente. A ver si ahora van a venir grandes fichajes y lo echamos todo a perder€ Ojalá pudieran venir, pero no es lo más importante. Lo importante es que hagamos un gran grupo, como hasta ahora, y sigamos manteniendo esta cohesión, ese ambiente y esa energía positiva. Al final, los grandes fichajes o la gente que venga no te asegura un rendimiento. Fichar es siempre una moneda al aire que no sabemos si va a salir bien o mal. Vemos a grandes fichajes en otros equipos que no rinden o no juegan y se tienen que volver. Lo que sí te asegura el objetivo de continuar en un nivel alto es mantener el grupo"

"Los resultados están ahí. Los jugadores (a coste cero) que han venido nos ayudaron a conseguir los objetivos y a mejorar a los que vienen de abajo. Hay clubes que se han gastado más que nosotros y quedaron por debajo, porque invertir más o gastarte mucho dinero no te aseguran el éxito. Hay que saber encajar muy bien cada pieza en el momento oportuno y en el lugar exacto, con las características específicas que el míster nos pide si hay que reforzar. Hay una situación económica dura, difícil todavía. Creo que este verano aún será complicado para mantener el equilibrio, pero tengo claro que, a partir de que el club lo encuentre, el crecimiento será exponencial. El Betis, manteniendo esta estructura, va a tener un crecimiento muy importante"

"Cuando empecemos el 5 de julio, estarán los canteranos. Ojalá se colase alguno más en la lista. Respecto al resto, esperaremos. Con nuestros recursos, debemos optimizar las informaciones, porque hay mucha competencia y no podemos soltar absolutamente nada. Trataremos de que ese jugador o esos jugadores que puedan venir se adapten lo antes posible, que sumen al grupo. Vamos buscando hombres y no nombres. Que entren como la pieza de puzzle exacta que vamos necesitando en el momento justo"

"¿Mi día a día en verano? Ya que no está nuestra plantilla, que es a la que más tiempo dedico cada día, paso la mayor parte del día planificando, organizando, atendiendo muchas llamadas de agentes, clubes interesándose por cesiones, y también en reuniones con los diferentes departamentos del club para buscar las estrategias para la temporada que viene€ No paras, porque hay Ligas que no han acabado o que recién empiezan. Este verano tocará algún viaje, aprovechando que no tenemos fútbol nosotros. Me gusta ver partidos en directo. También reciclándome para tratar de mejorar lo que no hemos hecho bien"



OBLIGADOS A VENDER

"Vosotros lo habéis oido de boca de nuestro presidente, porque es una realidad: el club está obligado a vender, pero, en general, casi todos. Hablo con muchos y casi todo el mundo está obligado a desprenderse de jugadores por una situación financiera que se arrastra desde hace ya años. Vamos a ver qué depara el mercado; sí procuraremos que, si sale un jugador, lo cubramos lo mejor posible. Y, sobre todo, que no afecte al grupo, que sigue siendo para mí lo más importante"



PELLEGRINI

"¿Conoces a algún entrenador que no sea exigente? (Risas). No conozco a ningún entrenador que se conforme con lo que tiene; siempre quieren más. Es normal esta exigencia. Ahora, el techo lo tenemos muy alto, pero el año que viene va a ser muy bonito. ¿Para qué le vamos a dar el nombre de difícil? Lo que más deseo es que la afición, nuestros dirigentes y la prensa puedan disfrutar del juego del Betis, que lleguen los resultados y que el club siga mejorando en todas las áreas, creciendo€"



CIUDAD DEPORTIVA

"Tenemos también el proyecto de la nueva ciudad deportiva, que es el futuro del club, que no pasa sólo por el primer equipo"

"Cuando llegas a la actual y pasas por el pasillo anterior a los vestuarios, en el hall están todos los jugadores de la cantera que han llegado al primer equipo. Es muy meritorio que, con lo poquito que tenemos, con un campo y medio, esa cantidad de futbolistas haya promocionado durante todos estos años. Es fruto de una labor increíble de todas las personas que han trabajado aquí antes; les doy la enhorabuena"

"Pero, con 8-9 campos, una residencia y unas instalaciones médicas de alto nivel, más profesionales€ El crecimiento exponencial, en 5-6 años, puede ser increíble. Es una bomba de relojería. Lo creo, porque nací en esto. Creamos un proyecto en Villarreal que sigue creciendo en una ciudad de 50.000 habitantes. Aquí, con esta ciudad y la pasión que genera el Betis, vamos a ser muy atractivos para todos los jugadores. En 6-7 años, vamos a tener una plantilla espectacular en su primer equipo, con una generación continua de jugadores a las diferentes categorías no ya del Betis, sino del fútbol español"

"Hay que mirar a todos los clubes que hacen bien las cosas y también a los que lo hacen mal. El Villarreal, en fútbol base, empezó de cero y ha logrado lo que ha logrado. Claro que es un espejo. Ellos apostaron por la cantera, invirtiendo mucho dinero, y les ha dado sus frutos. El Betis puede dar un salto de calidad abismal en el fútbol español"



CHAMPIONS

"Creo que ha sido un año difícil, con muchos partidos y varios jugadores que era la primera vez que disputaban tantos; también que jugaban una final. Jugar tres partidos por semana durante tanto tiempo ha exigido una adaptación fuerte. El cuerpo técnico ha exprimido hasta la última gota del limón. Al final, íbamos muy justos; se veía que, cuando jugamos en Europa y luego en LaLiga, ciertamente nos costaba. Lo hemos tenido cerca, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Ojalá lo pudiéramos repetir temporada tras temporada. ¿Dónde hay que firmar?"



NOTA A LA 21/22

"Como Manuel, le pondría un sobresaliente también. La nota, la calificación a final de temporada, sabiendo todo lo que ha ido pasando y los resultados, debe ser ésa. Me gustaría poner el sobresaliente al ciclo de dos años, contando el anterior. Mantenernos dos años seguidos en Europa League, mejorar la clasificación con equipos con más presupuesto, quedando por encima de algunos y de los que se han gastado más€ es muy meritorio"



AÑO RARO, PERO EXIGENTE

"Pero es para todos igual. Todos los clubes, para los que será una incógnita (parar mes y medio por el Mundial de Qatar, que se compriman luego a la vuelta las competiciones€), vamos a tener que adaptarnos. A ver cómo lo encaramos. Es cierto que los que mejor se adapten tendrán una cierta ventaja. Vamos a por ello"

"Nunca hemos vivido esto. A lo mejor hay que coger una semana de vacaciones, porque son prácticamente 40 días, y luego retomar con otra pretemporada, con partidos amistosos€ Como hacemos en verano antes de que empiece LaLiga en julio y agosto"



JOAQUÍN

"Seguiremos con él, que nos aporta mucho. Es un jugador que, deportivamente, nos está dando momentos claves de la temporada en los que ha aparecido y, cada vez que toca el balón, sucedieron cosas. Lo vemos en la ciudad deportiva cuando hay descanso o son días optativos. Su físico es privilegiado y, mientras le aguante, estará. Aparte de lo deportivo, sabemos lo que aporta al vestuario, a la afición, también al resto de España y el mundo. Pero el míster y yo nos fijamos en la parte deportiva, y sigue por eso. No se quería perder este año tan bonito"

"Cuesta imaginar un Betis sin Joaquín. Actualmente en activo, lo sigue haciendo bien, con arte, trabajo y oficio, y es un ejemplo para todos. Es una leyenda que será eterna"



PERSONAL

"Para mí es importante leer. Me gusta también dar una vuelta por el centro de Sevilla con la familia, sobre todo cuando no hace calor, porque el resto del año es más difícil"

"Resido en el centro de Sevilla y vivo mucho la ciudad. Hay gente que prefiere vivir fuera por la tranquilidad, pero a mí me gusta, por ejemplo, desayunar fuera y oír los comentarios. Voy medio camuflado (risas), aunque paso desapercibido y estoy tranquilo. Me gusta salir con mi mujer, mi hijo y el perrito. La gente es muy amable. Ya conozco perfectamente el fervor de nuestra afición. El día de la celebración estuve, aunque la gente dice que no, aunque de otra forma. Me fui con mi hijo, siguiendo al autobús, y detecté clarísimamente el sentimiento de nuestra afición, que ya vi en los hoteles, entrenando, cuando viajamos€ Pero ese día€ ver a miles de familias, con niños pequeños, bebés, tíos, abuelos€ y ese sentimiento familiar no lo percibes tanto en el campo. Cuando ves ríos de familias enteras se te pone la carne de gallina. Me siento un integrante más de este beticismo".