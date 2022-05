Guido Rodríguez, titular en la 'Finalissima', lo grita ya a los cuatro vientos: "Estoy muy contento en el Betis"

El pivote no se esperaba la petición de la afición para que se quede: "Me pareció espontáneo y muy lindo; surgieron rumores, pero no han sido más que eso"

Aparece como titular en todas las quinielas para la 'Finalissima', el encuentro que enfrentará este miércoles a las 20:45 horas en Wembley al campeón de la Eurocopa, Italia, con el de la Copa América, Argentina. Las molestias que arrastra su compañero y amigo Leandro Paredes, un medio de corte defensivo del PSG que estuvo también en la órbita del Betis, aunque de perfil diferente al de Guido Rodríguez, que ha concedido una extensa entrevista al medio de su país 'La Nación', donde, entre otras cosas, vende como nadie Sevilla y deja claro que, pese a ser uno de los recursos más factibles para hacer caja este verano, quiere seguir vestido de verdiblanco, al menos hasta 2024, como marca su contrato. Y, por cierto, le encantó que el Benito Villamarín le cantara aquello de 'Guido, quédate'.

"No me esperaba esa demostración de cariño en la fiesta por la consagración en la Copa del Rey, un trofeo que el club hacía 17 años que no lo ganaba. Y me pareció espontáneo; yo ya me estaba yendo, después del anuncio de mi nombre, y la gente empezó a cantar. Fue muy lindo. Venía con mucha ilusión al Betis, con la ilusión de hacer cosas importantes y lograr que me quisieran, pero nunca me imaginé tanto. Estoy muy contento en Betis desde que llegué del América mexicano; es cierto que surgieron algunos rumores, pero no han sido más que eso. Soy feliz en el club y en la ciudad", zanja el italo-argentino, que no guarda ningún rencor al 'Muñeco' Gallardo y que, en un futuro, querría volver a River Plate: "Sí, mi ilusión es volver a jugar en River, claro; me encantaría volver a River algún día. Estuve de los 7 a los 21 años. Participé de varios títulos del principio de la gestión de Marcelo, pero me gustaría, claro, tener otro protagonismo en el futuro. Pero depende de tantas cosas ese futuro que hoy no tiene sentido avanzar, más allá de las intenciones. A mí me gustaría probarme, regalarme más tiempo en el fútbol argentino. Me fui muy pronto. Estuve muy poco (...) Él (Gallardo) no tiene la culpa de nada, no se equivocó conmigo. Yo era muy joven y había otras opciones consolidadas en mi puesto en ese momento en River. Fue lógico que, ante una propuesta que llegó al club por mí, me diera la libertad de tomarla. Es que no podía saber que yo sería hoy este Guido Rodríguez, y tal vez yo no habría sido este jugador si me quedaba en River y no jugaba. Nadie tiene esas respuestas; por eso, tampoco hay culpables".

Guido, además, ejerció ante la prensa de su tierra como un estupendo embajador de Sevilla: "Me gusta conocer a la gente, escucharla, saber cómo piensa. Las corridas de toros, por ejemplo, que en tantos lugares están prohibidas y en Sevilla provocan veneración, una pasión que arrastra a tanta gente porque forman parte de su cultura. Me gusta aprender, me gusta tratar de entender. Sevilla es ideal para recorrer museos, exposiciones, ferias". Vive, relata el entrevistador, a 20 minutos del centro de la capital hispalense, en Mairena del Aljarafe, una zona de casas residenciales con muchos rastros del pasado musulmán, del otro lado del río Guadalquivir. "Estoy atravesando el puente; la mayoría de los muchachos (se refiere a Pezzella, Papu Gómez, Montiel, Acuña...) se radicó en la otra orilla".

En el repaso a los entrenadores que más le marcaron en su carrera, el de Sáenz Peña se queda con Ariel Holan: "Confió en mí cuando en River yo no estaba jugando mucho. En ese momento, mi cabeza estaba llena de dudas, me preguntaba constantemente si podría llegar a ser un jugador de elite, y él me explicó, me convenció de un montón de facetas del juego que me permitieron crecer muchísimo. Esos 6 meses que estuve con Ariel me permitieron entender muchas cosas de las que yo no estaba convencido hasta entonces. Después, en México, el 'Piojo' Herrera también creyó en mí desde el minuto 0. Fue siempre mi técnico en México, mi único técnico, en Xolos y después en el América. Y ahora acá, con Manuel (Pellegrini), sigo aprendiendo, quizás desde un matiz algo más defensivo para mi función. Y Scaloni, que confió en mí casi desde el principio y estoy muy agradecido por eso. Ah, y el 'profe' Kohan, que fue muy importante también en mi carrera, en la etapa de Defensa, y ya entonces me dijo que, si me lo proponía, podía llegar a ser un jugador de selección".



SOLIDARIO

"Es verdad, pero yo también siento que podría hacer muchas cosas más por la sociedad, o que podría ayudar mucho más. Y no termino haciéndolo... Sí, considero que desde nuestro lado le podemos dar un poquito más de visibilidad a varias causas, y siento que está bueno hacerlo. Lo hablamos mucho con mi mujer, y en un momento tan desagradable del mundo, creo que finalmente estamos entendiendo que hay muchas cuestiones que antes veíamos como naturales y no estaban nada bien. Mucha gente estaba sufriendo en un rincón sin poder decir lo que le pasaba, y está bien si desde nuestro lugar, cada uno con lo que sienta o le parezca más sincero, se expresa. Lo que siento lo hago, y lo que no, no lo muestro en una red social o no lo comparto. Si puedo ayudar a que cualquier persona se sienta mejor o tome valor, me parece que al final del día habrá servido"



MESSI

"Es... increíble, increíble lo que hace. Y la cantidad de veces que lo puede hacer. Porque a otros, lo extraordinario, quizás le sale una vez, pero para Leo es como una rutina. Hace algo fabuloso y enseguida lo hace de nuevo, y de nuevo y de nuevo. En una secuencia de pases, por ejemplo, puede hacer 20 sin errar uno. Es increíble. Apenas como un ejemplo, hace mil cosas maravillosas. Y todo el tiempo. Muchas veces (cuando se enfrentaron en LaLiga) se tiraba por mi zona, como un 9 retrasado, y tenía que marcarlo. Los entrenadores a veces te piden que no dejes que Leo reciba la pelota... ¡Pero Leo se mueve! Se va, te corre, te lleva a lugares incómodos y que exponen a tu equipo si lo seguís como a un imán. Es muy inteligente para leer los partidos y hacer lo que le conviene a él y a su equipo".