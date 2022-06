La pretensión de Isco, sobre la mesa de Betis y Sevilla, que no cuadra con sus últimos movimientos

Desde Italia insisten en que la Roma ha echado sus redes sobre el mediapunta, libre tras acabar contrato en el Real Madrid, pero no hay nada decidido

Isco Alarcón se despedía hace unos días del Real Madrid, al que llegó hace nueve años a cambio de 30 millones de euros y con el que ha ganado 19 títulos, por más que el último, el de la Champions League de París 2022, no se le contabilice la UEFA al no haber disputado minuto alguno en la competición. En realidad, su última temporada, con apenas 400 minutos, ha sido para olvidar, por lo que, en cierta forma, al costasoleño no le va a venir mal un cambio de aires en busca de relanzar su carrera. Porque, pese al ostracismo reciente de blanco, acaba de cumplir 30 años, por lo que tiene todavía unos cuantos más de fútbol, a priori, en sus botas. Tendrá que elegir cuidadosamente su destino el mediapunta, que necesita recuperar sensaciones y volver a disfrutar sobre un terreno de juego.

Enseguida, desde la Premier League y la Serie A se activaron los posibles pretendientes del ex de Valencia y Málaga, con la Roma de su ex entrenador Mourinho en una posición destacada. La posible marcha de Mkhitaryan invitaría a los 'giallorossi' a apostar por el ya ex merengue, habida cuenta de que, pese a sus exigencias de una prima de fichaje y un sueldo reseñables (cobraba unos seis millones de euros netos allí tras su renovación en 2017), no habría que desembolsar nada por su traspaso. Incluso, algunos de los movimientos recientes del futbolista nacido en Arroyo de la Miel resultaban indiciarios de sus intenciones de buscar un gran contrato allende las fronteras españolas, pues acaba de cambiar a su padre, Paco Alarcón, por el conocido intermediario Jorge Menses y su agencia de representación Gestifute, que lleva a gente tan famosa como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Cancelo o Gonçalo Guedes.

No obstante, desde Italia avisan de una decisión que contrasta con este giro en la gestión de sus derechos. Y es que 'Calciomercato.it' publica que Isco quiere seguir en España por motivos personales, lo que despertaría el posible interés de los dos clubes hispalenses. Julen Lopetegui, que ya lo dirigió en las categorías inferiores de la selección española y unas cuantas semanas en el Real Madrid, se ha deshecho en elogios hacia su ex pupilo en repetidas ocasiones, lo que muchos interpretaron sobre una hipotética ofensiva del Sevilla FC, al tiempo que el vicepresidente del Real Betis, José Miguel López-Catalán, desmintió la existencia de cualquier tipo de oferta por él, mucho menos de un acuerdo por dos temporadas a razón de 10 millones cada una, como publicaron en la capital de España.

A día de hoy, salvo una gran venta en esa demarcación, no parece que ni nervionenses ni heliopolitanos puedan o quieran afrontar la compra de Isco, que ofrece bastantes interrogantes por su poca participación con el Madrid en los últimos cursos, aunque queda claro que su calidad está ahí. Salvo Atlético de Madrid o Villarreal, se antoja difícil que tenga cabida en proyectos de LaLiga, aunque queda por ver si el malagueño impone su pretensión de no salir al extranjero.