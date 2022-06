Emerson habla al fin del tiroteo: "Me podía haber costado la vida, pero me sirvió de lección"

El ex lateral del Betis, salvado a la postre por su rápida reacción y la de un policía, cree que "Dios apareció en ese momento"

El ex de Betis y Barcelona Emerson Royal, actual jugador del Tottenham, se refirió por primera vez al desagradable incidente que vivió hace unos días durante sus vacaciones, cuando fue víctima de un atraco al salir de un estrablecimiento de ocio y se vio envuelto en un tiroteo que pudo tener nefastas consecuencias. Al final, un policía le acompañó hasta su coche y pudo escapar ileso, aunque el susto no hay quien se lo quite, como confesó en una entrevista a 'SporTV': "En ese momento, Dios me controló de alguna manera, porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón diciéndole 'tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras'". Sin embargo, el asunto se complicó inesperadamente, con un final feliz igualmente increíble.

"Cuando le doy lo que quiere, me acerco a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no era sólo el reloj. Cuando se lo entrego, se aleja y abre su arma para dispararme. Cuando está a punto de dispararme, le empujo, golpeo el arma y dispara al aire. Fue en ese momento cuando lo empujé, él pierde el equilibrio y el policía le dispara. Luego, empieza a correr. Digo 'es Dios en este momento'. Como estábamos en una plaza, había 15 personas más o menos. Comenzó a disparar hacía todos los lados y no le dio a nadie, disparando 17 o 19 veces, si no me equivoco. Tenía una pistola; era una 9mm semiautomática, un arma que no es normal para un ladrón, ni para un policía. Entonces, entendí que era un momento que me podía haber costado la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Ahora estoy tranquilo", concluía al respecto el lateral derecho.

En lo deportivo, las cosas le han ido fenomenal en Inglaterra a Emerson, que ha marcado un gol y brindado una asistencia en 44 partidos oficiales con los 'Spurs'. Casi 3.000 minutos de experiencia para un zaguero que no lo pasó bien en su breve paso por el Barça, donde nunca le demostraron confianza y pensaban más en venderlo que en sacarle el excelente rendimiento que dio en el Betis. Por cierto, los verdiblancos esperan ya que, como en el caso del traspaso de Junior Firpo al Leeds, LaLiga contabilice por fin en la 22/23 su parte de esos traspasos: el 20% en lo que al hispano-dominicano se refiere, más lo que le debe aún el Barcelona (3+9 millones, más 450.000 euros en conceptos de derechos de formación) y el 50% en el del brasileño (12,5 kilos).