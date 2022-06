La respuesta de Carvalho al Fenerbahce y el otro nombre que ha puesto Jorge Jesús sobre la mesa

El entrenador portugués hizo brillar al mediocentro en el Sporting y le ha pedido luego en otros equipos que ha dirigido

A sus 67 años, Jorge Jesús es uno de los entrenadores más prestigiosos, reconocidos y laureados de Portugal. El de Amadora, con 16 títulos a sus espaldas, es sinónimo de éxito. Los ha conseguido en casi todos los destinos en los que ha ejercido. Y lo ha hecho en la mayoría de continentes de la Tierra. En su país, sólo le falta el Oporto de los cuatro más importantes, pues se sentó en los banquillos de Braga, Benfica y Sporting, llevándole el fútbol luego al Al-Hilal saudí, el Flamengo brasileño y de vuelta a la capital lusa para una segunda etapa en las 'Águilas'. Este verano, se estrena en Turquía al frente del Fenerbahce, donde ha vuelto a pedir a uno de sus jugadores fetiches: William Carvalho. En los 'Leones', extrajo un fenomenal rendimiento del jugador nacido en Angola, siendo traspasado al Betis en el verano de 2018, justo cuando el míster emigró también a Riad.

Desde entonces, ha tratado de volver a reunirse con su ex pupilo, pero no ha sido posible. Y todo indica que seguirá siendo así. En las anteriores ventanas, el internacional portugués se negó a firmar por el Benfica, enemigo histórico de un Sporting del que no se marchó como habría deseado, tras los famosos incidentes con el anterior dirigente por el ataque de los ultras a la plantilla, pero el cariño que el '14' heliopolitano siente hacia los blanquiverdes es total. Nunca se olvidó de sus orígenes, pues se formó en el José Alvalade, siendo, antes de marchar hacia Sevilla, su único equipo, a excepción de las dos cesiones al vecino Fátima y al Círculo de Brujas. De hecho, en la mente del centrocampista está volver a enfundarse la camiseta de la entidad de su vida, que, tras el traspaso de Palhinha al Fulham (que también quería a William) y el previo de Nuno Mendes al PSG, se rumoreó que podría intentarlo este mismo verano.

Con todo, la tentación de esperar un año y firmar a la 'Tartaruga' libre es grande, tanto para el Sporting CP como para otros muchos clubes, que no pierden de vista la gran temporada que ha firmado Carvalho en Heliópolis. Aquí, de no llegar una oferta importante, cercana o superior a los 10 millones de euros, la idea es renovarlo, al menos un curso más, para no perder una fuerte inversión (16+4 millones de euros) cuando se encuentra en el mejor momento aparentemente de su carrera. De momento, las aproximaciones de otros clubes, como ya ocurriera el verano pasado, no convencen al centrocampista y tampoco al Betis. Tampoco la del Fenerbahce de Jorge Jesús, que apenas mejora el salario que percibe aquí (2,5 millones de euros netos, más bonus), dejando en las arcas verdiblancas no más de cuatro kilos.

La respuesta de William, que no se movería a menos que llegasen a los 3,5 millones limpios (por la fiscalidad turca, sólo se tributa el 30%, por el 45% de aquí), ha sido negativa. Tanto que el club aurinegro ha pedido a su nuevo entrenador otro nombre para el eje de la medular. Y el elegido es Willian Arao (29), pivote del Flamengo que conoce bien de su paso por el Club de Regatas hace menos de dos años. Con contrato hasta diciembre de 2023 en los 'rubronegros', su precio de salida no sería, a priori, tan alto como el de su casi tocayo del Betis.